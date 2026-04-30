  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội

Thứ Năm, 14:44, 30/04/2026
VOV.VN - Từ ngày 30/4 - 3/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH) tổ chức phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu”. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, mang đến cho du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào vùng cao giữa lòng Thủ đô.

Phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” là sự kiện mở màn chuỗi sự kiện “Điểm hẹn vùng cao” quy tụ hơn 100 nghệ nhân, đồng bào đến từ 16 dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng VH, như Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Khmer… tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa các vùng miền.

Phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi mua bán, đây còn là điểm hẹn văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao Đông- Tây Bắc.

Không chỉ là hoạt động trình diễn, với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, chuỗi sự kiện còn là dịp để các cộng đồng trực tiếp giới thiệu đời sống, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa đặc trưng đến công chúng.

Không gian chợ phiên được tái hiện sinh động với khoảng 40 gian hàng, trong đó có 33 gian trưng bày sản vật địa phương, 6 gian điểm nhấn của tỉnh Lai Châu cùng các khu ẩm thực và dịch vụ phục vụ du khách. Tại đây, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của vùng cao như xôi ngũ sắc, bánh dày, bánh cuốn vùng cao, đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động chế biến truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Phiên chợ là sự kết hợp hài hòa giữa không gian mua bán và các hoạt động văn hóa dân gian.

Điểm đặc biệt của phiên chợ là sự kết hợp hài hòa giữa không gian mua bán và các hoạt động văn hóa dân gian. Những điệu múa, lời ca, tiếng khèn, tiếng sáo vang lên giữa không gian chợ tạo nên bầu không khí rộn ràng, gần gũi như một phiên chợ thực thụ nơi miền núi. Du khách còn có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian như đánh quay, ném pao, đẩy gậy, đu dây… qua đó hiểu thêm về đời sống tinh thần phong phú của đồng bào.

Đáng chú ý, nghệ thuật trình diễn khèn Mông – một loại hình sinh hoạt văn hóa đặc sắc – sẽ được giới thiệu và giao lưu trực tiếp với du khách. Các nghệ nhân không chỉ biểu diễn mà còn hướng dẫn cách sử dụng, múa khèn, giúp người xem hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa gắn liền với nhạc cụ truyền thống này. Bên cạnh đó, nhiều nghề thủ công như in sáp ong, dệt vải, làm bánh truyền thống cũng được tái hiện, tạo nên không gian trải nghiệm sinh động.

Đồng bào dân tộc Lự trình diễn nghệ thuật dệt thổ cẩm tại chợ phiên “Sắc màu Lai Châu”.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, triển lãm ảnh “Rộn ràng sắc màu phiên chợ” cũng được tổ chức, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng cao, đặc biệt là tỉnh Lai Châu, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa đến đông đảo công chúng.

Phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” không chỉ là điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ mà còn là hoạt động ý nghĩa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các vùng miền, đưa văn hóa các dân tộc đến gần hơn với đời sống đô thị.

Du khách tham quan, mua sắm sản vật vùng cao tại chơ phiên “Sắc màu Lai Châu”.
Nhiều món ăn đặc sản, là tinh hoa ẩm thực của đồng bào vùng cao được giới thiệu tới du khách
“Xuân gọi từ buôn làng” - thanh âm văn hóa S’tiêng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình “Xuân gọi từ buôn làng” của đồng bào S’tiêng (Đồng Nai) tái hiện sinh động không gian văn hóa núi rừng, lan tỏa âm thanh cồng chiêng, điệu múa và bản sắc buôn làng tới du khách.

Thư Vũ/VOV.VN
Chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Hà Nội quản lý
VOV.VN - Chiều 29/4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP. Hà Nội quản lý.

Dựng cây nêu, gói bánh chưng và trao quà Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch
VOV.VN - Ngày 8/2 (21 tháng Chạp), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) đã tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh – Tết vì người nghèo” năm 2026 và dựng cây Nêu ngày Tết tại Làng.

"Xuân quê hương" tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
VOV.VN - "Xuân quê hương" là chủ đề hoạt động tháng 2 được tổ chức từ ngày 01 - 28/02/2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH), xã Đoài Phương, Hà Nội, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu xuân.

