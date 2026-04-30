Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội

Phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” là sự kiện mở màn chuỗi sự kiện “Điểm hẹn vùng cao” quy tụ hơn 100 nghệ nhân, đồng bào đến từ 16 dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng VH, như Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Khmer… tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa các vùng miền.

Phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi mua bán, đây còn là điểm hẹn văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao Đông- Tây Bắc.

Không chỉ là hoạt động trình diễn, với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, chuỗi sự kiện còn là dịp để các cộng đồng trực tiếp giới thiệu đời sống, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa đặc trưng đến công chúng.

Không gian chợ phiên được tái hiện sinh động với khoảng 40 gian hàng, trong đó có 33 gian trưng bày sản vật địa phương, 6 gian điểm nhấn của tỉnh Lai Châu cùng các khu ẩm thực và dịch vụ phục vụ du khách. Tại đây, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của vùng cao như xôi ngũ sắc, bánh dày, bánh cuốn vùng cao, đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động chế biến truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Điểm đặc biệt của phiên chợ là sự kết hợp hài hòa giữa không gian mua bán và các hoạt động văn hóa dân gian. Những điệu múa, lời ca, tiếng khèn, tiếng sáo vang lên giữa không gian chợ tạo nên bầu không khí rộn ràng, gần gũi như một phiên chợ thực thụ nơi miền núi. Du khách còn có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian như đánh quay, ném pao, đẩy gậy, đu dây… qua đó hiểu thêm về đời sống tinh thần phong phú của đồng bào.

Đáng chú ý, nghệ thuật trình diễn khèn Mông – một loại hình sinh hoạt văn hóa đặc sắc – sẽ được giới thiệu và giao lưu trực tiếp với du khách. Các nghệ nhân không chỉ biểu diễn mà còn hướng dẫn cách sử dụng, múa khèn, giúp người xem hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa gắn liền với nhạc cụ truyền thống này. Bên cạnh đó, nhiều nghề thủ công như in sáp ong, dệt vải, làm bánh truyền thống cũng được tái hiện, tạo nên không gian trải nghiệm sinh động.

Đồng bào dân tộc Lự trình diễn nghệ thuật dệt thổ cẩm tại chợ phiên “Sắc màu Lai Châu”.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, triển lãm ảnh “Rộn ràng sắc màu phiên chợ” cũng được tổ chức, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng cao, đặc biệt là tỉnh Lai Châu, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa đến đông đảo công chúng.

Phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” không chỉ là điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ mà còn là hoạt động ý nghĩa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các vùng miền, đưa văn hóa các dân tộc đến gần hơn với đời sống đô thị.

Du khách tham quan, mua sắm sản vật vùng cao tại chơ phiên “Sắc màu Lai Châu”.

Nhiều món ăn đặc sản, là tinh hoa ẩm thực của đồng bào vùng cao được giới thiệu tới du khách