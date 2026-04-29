Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết, Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô luôn là niềm tự hào của nhân dân Đình Bảng xưa - Từ Sơn ngày nay, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Nhận thức rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản, trong những năm qua, lãnh đạo thành phố Từ Sơn, phường Đình Bảng trước đây và phường Từ Sơn hôm nay luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều nguồn lực cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc triển khai Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô thể hiện quyết tâm chính trị cao của địa phương trong bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Dự án đã được HĐND phường Đình Bảng (trước đây) phê duyệt chủ đầu tư và được các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, đơn vị tư vấn uy tín tham gia nghiên cứu hoàn thiện. Đặc biệt, dự án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm dịnh, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Di sản văn hóa.

Trên cơ sở đó, dự án được Chủ tịch UBND phường Từ Sơn phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 12/12/2025, với tổng mức đầu tư trên 73 tỷ đồng; đồng thời ký kết hợp đồng với Liên danh các đơn vị thi công, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ cho quá trình thực hiện.

Khởi công từ tháng 8/2025, Dự án tụ bổ, tôn tạo Đền Đô có quy mô gồm 16 hạng mục quan trọng: Nhà Phương đình, nhà Tiền tế, nhà Chuyển bồng, nhà Hậu cung, nhà Bia, nhà thờ Mẫu, Am hóa vàng, cổng phụ, nhà Kiệu - nhà Mã, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng...

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trong điều kiện thời gian gấp rút, khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt đó là thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp là Sở Văn hóa thể thao và du lịch cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, dự án đã được triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc hoàn thành giai đoạn 1 đã góp phần làm cho diện mạo Đền Đô khang trang, bề thê hơn, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, linh thiêng vốn có. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị di tích, tạo điều kiện phát triền du lịch văn hóa - tâm linh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để công trình phát huy giá trị lâu dài, Ban Quản lý di tích Đền Đô tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; giữ gìn cảnh quan, môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách.

Khánh thành giai đoạn 1 công trình tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, phường Từ Sơn đã thực hiện nghi lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình tu bổ, tôn tạo, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô; tiến hành dâng hương tưởng niệm công lao các vị vua triều Lý và thăm quan các hạng mục của Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô.