Khởi động Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7 năm 2026

Ngày 26/3, Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn thuộc báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức phát động mùa giải thứ 7. Tiếp nối hành trình từ năm 2020, giải thưởng tiếp tục hướng tới việc phát hiện và tôn vinh các sáng tác, trình diễn nghệ thuật “của thiếu nhi” và “vì thiếu nhi”, đồng thời mở rộng vai trò trong đời sống văn hóa nghệ thuật đương đại.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn bao gồm một Giải thưởng Lớn mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn và một số Tặng thưởng mang tên Khát vọng Dế Mèn. Ngay từ khi ra đời, giải đã đặt mục tiêu bao quát nhiều lĩnh vực sáng tạo, từ văn học, nghệ thuật đến giải trí, từ các hình thức xuất bản truyền thống đến nền tảng số.

Các tác giải nhí được trao giải tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2023

Bước sang mùa giải thứ 7 năm 2026, giải thưởng có sự điều chỉnh theo hướng nâng tầm. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban tổ chức xác định không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh tác phẩm mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn: góp phần xây dựng hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật dành cho thiếu nhi trong kỷ nguyên số.

Một trong những định hướng được đặt ra là thúc đẩy việc chuyển hóa các tác phẩm đoạt giải thành sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa rộng rãi, đóng góp cho ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh thiếu nhi. Đây cũng là nội dung phù hợp với các mục tiêu của Nghị quyết 80, trong đó nhấn mạnh phát triển có trọng điểm các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, du lịch văn hóa, thiết kế, trò chơi điện tử và nội dung số.

Giải thưởng cũng góp phần triển khai mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được tiếp cận và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, giải đóng vai trò như một bệ đỡ, khơi dậy nguồn lực sáng tạo trong thiếu nhi, cổ vũ văn hóa đọc và góp phần xây dựng môi trường văn hóa phong phú cho thế hệ trẻ.

Các tác giả được vinh danh tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2025

Theo thể lệ, các tác phẩm hoặc bản thảo được sáng tác, hoàn thiện hoặc công bố trong giai đoạn từ 1/1/2025 đến 25/4/2026 đều có thể tham dự. Hạn chót nhận tác phẩm là 24h ngày 25/4/2026. Tác giả có thể gửi bản thảo qua email hoặc gửi bản cứng về trụ sở báo Thể thao và Văn hóa tại Hà Nội. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2026.

Sau 6 mùa tổ chức, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn đã từng bước khẳng định uy tín và sức lan tỏa. Giải Hiệp sĩ Dế Mèn đã được trao cho các tác giả có nhiều đóng góp cho thiếu nhi như Nguyễn Nhật Ánh (2020), Trần Đức Tiến (2023), Lý Lan (2024) và nhạc sĩ Phạm Tuyên (2025). Bên cạnh đó, 27 giải Khát vọng Dế Mèn và nhiều Tặng thưởng đã được trao, trong đó có 8 tác giả là thiếu nhi.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh những giá trị đã được khẳng định mà còn góp phần phát hiện và nuôi dưỡng các nhân tố mới. Nhiều tác giả từng được vinh danh đã tiếp tục theo đuổi sáng tác cho thiếu nhi và khẳng định dấu ấn riêng trong đời sống văn học nghệ thuật. Đồng thời, các tác giả nhỏ tuổi cũng được truyền cảm hứng để tiếp tục sáng tạo, từng bước hình thành con đường phát triển trong tương lai.

Một điểm đáng chú ý là giải thưởng không giới hạn loại hình dự thi. Tác phẩm có thể thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn hay trò chơi. Quy chế mở rộng nhưng vẫn đảm bảo quy trình xét chọn nghiêm túc thông qua hội đồng giám khảo uy tín, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cả nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và các tác giả nhỏ tuổi.

Bước sang mùa giải thứ 7, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn tiếp tục duy trì những tiêu chí cốt lõi, đồng thời mở rộng phạm vi tham gia của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Ban tổ chức kỳ vọng giải thưởng sẽ tiếp tục phát huy vai trò như một “bệ đỡ” cho sáng tác thiếu nhi, nơi các giá trị “của thiếu nhi” và “vì thiếu nhi” được phát hiện, nuôi dưỡng và lan tỏa bền vững.