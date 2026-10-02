Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm

Đây là công trình trang trí nghệ thuật trong không gian công cộng, phục vụ Nhân dân và du khách tham quan, dạo bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc bên Hồ Gươm.

“Dải lụa ký ức” kết hợp lối dạo bộ lắp ghép tạm thời với hệ thống chiếu sáng và các khung gương nghệ thuật, tạo thêm điểm dừng chân và những góc nhìn mới về hồ Hoàn Kiếm. Công trình góp phần làm phong phú trải nghiệm của cộng đồng trong không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với đời sống người dân Thủ đô qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của công trình là tuyến đi bộ uốn lượn như một dải lụa giữa những tán cây ven hồ, được thiết kế theo hướng chuyển tiếp với cây xanh hiện hữu và nâng nhẹ khỏi mặt đất. Cách bố trí này nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ cây lớn, đồng thời duy trì sự liên tục của cảnh quan phía dưới.

Các đoạn chuyển hướng và khoảng mở trên tuyến tạo thành những điểm dừng để trò chuyện, quan sát và chụp ảnh. Từ nhiều góc nhìn, người dân và du khách có thể ngắm mặt nước, Tháp Rùa và cảnh quan Hồ Gươm trong những khung hình mới, qua đó tạo nên những trải nghiệm gắn với tên gọi “Dải lụa ký ức”.

Các hạng mục được lắp ghép để phục vụ trang trí, tham quan và trải nghiệm trong thời gian trưng bày. Sau khi kết thúc, toàn bộ hạng mục sẽ được tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng khu vực.

UBND phường Hoàn Kiếm giới thiệu “Dải lụa ký ức” đến Nhân dân và du khách, tạo thêm một không gian trải nghiệm, tham quan và lưu giữ những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm trong mùa thu Hà Nội.