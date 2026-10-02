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Sẽ tôn vinh 15 gương tiêu biểu dịp 72 năm giải phóng Thủ đô

Thứ Sáu, 16:08, 02/10/2026
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VOV.VN - Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, vào đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Đây là thông tin tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026 diễn ra sáng nay 02/10.

Thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội,  Nguyễn Công Bằng cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị hội nghị cơ bản đã hoàn thành. Hội nghị dự kiến diễn ra vào chiều 9/10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Công tác xét chọn danh hiệu gương người tốt việc tốt, “Công dân Thủ đô ưu tú” được triển khai bài bản, chặt chẽ từ sớm, các gương do các ngành, địa phương, đơn vị đề xuất và được thành phố xem xét, lựa chọn.

Về điểm mới trong tiêu chí lựa chọn giới thiệu các tấm gương điển hình lần này, ông Nguyễn Công Bằng cho biết: “Năm nay, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và Công dân Thủ đô ưu tú được lựa chọn trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm lớn của thành phố, như tháo gỡ 5 điểm nghẽn, giải quyết các vấn đề nóng, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng; triển khai Luật Thủ đô, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô và quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội. Những điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực này đều được phát hiện, giới thiệu để tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”.

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Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026

Đối với các gương điển hình năm 2026, thành phố đã tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho trên 200 cá nhân tiêu biểu. Trên cơ sở các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được thành phố khen thưởng, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã đề nghị các đơn vị thuộc thành phố lựa chọn, giới thiệu 15 gương tiêu biểu đại diện các ngành, lĩnh vực, đối tượng để biểu dương tại hội nghị. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, những tấm gương cống hiến, tạo động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Công Bằng, trong các tấm gương năm nay dự kiến sẽ tôn vinh một gương tiêu biểu tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 20): “Sẽ tôn vinh 15 gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tiêu biểu, được lựa chọn từ hơn 500 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để biểu dương tại hội nghị. Chúng tôi cũng dự kiến phối hợp với Sở Văn hóa để, sau khi kết thúc ASIAD, kịp thời tôn vinh những cá nhân đạt thành tích cao tại kỳ thi đấu này, nếu tiến độ cho phép, nhằm bảo đảm tính lan tỏa và kịp thời”.

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Ông Nguyễn Công Bằng thông tin tại họp báo

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, dự kiến có khoảng 1.250 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo thành phố, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, phường. Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026; các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt”; cùng 130 đại biểu là “Công dân Thủ đô ưu tú” các thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2025. 

Nguyên Nhung/VOV1
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