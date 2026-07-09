Lan toả sắc màu văn hóa các dân tộc tại hội diễn văn nghệ ngành Cao su

Ngay từ những tiết mục mở màn, không gian hội diễn rực rỡ bởi sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Những bộ váy thổ cẩm của phụ nữ Thái, trang phục hoa văn sặc sỡ của đồng bào Mông, sắc đỏ nổi bật trên trang phục truyền thống của người Dao cùng tiếng khèn, tiếng sáo, điệu xòe, điệu múa dân gian... hòa quyện với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, người lao động ngành cao su, tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu bản sắc vùng cao.

Hội diễn đã mang đến không gian rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc.

Tại hội diễn, gần 30 tiết mục thuộc nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, múa..., phản ánh đời sống lao động, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống của Ngành Cao su. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, khai thác chất liệu văn hóa dân gian các dân tộc, góp phần quảng bá, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống công nhân lao động.

Các tiết mục phản ánh đời sống lao động, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống của ngành Cao su.

Với chủ đề "Cao su Việt Nam - Tự hào và Khát vọng", hội diễn được tổ chức tại 4 khu vực trên cả nước. Riêng Cụm I quy tụ các đơn vị đang hoạt động tại vùng núi, biên giới phía Bắc - nơi có đông đồng bào các dân tộc sinh sống, mang đến không gian nghệ thuật đậm hơi thở văn hóa bản địa.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống công nhân lao động.

Theo bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, hội diễn không chỉ là ngày hội của âm nhạc và nghệ thuật quần chúng, mà còn là dịp để cán bộ, công nhân, người lao động gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Mỗi tiết mục đều gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào với nghề nghiệp, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển của Ngành Cao su Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại hội diễn.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội thi.

“Đối với cụm I, là cụm đặc thù gồm các đơn vị ở miền núi phía Bắc, chủ yếu là các đồng bào dân tộc thì qua hội diễn này, chúng tôi mong muốn bồi đắp thêm truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số, giao lưu văn hóa các vùng miền tạo nên sự đa dạng phong phú trong ngành cao su” – bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng nói.