English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lan toả sắc màu văn hóa các dân tộc tại hội diễn văn nghệ ngành Cao su

Thứ Năm, 17:29, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Hội diễn văn nghệ ngành Cao su năm 2026 - Cụm I miền núi phía Bắc diễn ra chiều nay 9/7 tại Sơn La, gần 100 diễn viên quần chúng đến từ 8 đơn vị đã mang đến những tiết mục đặc sắc, lan tỏa sắc màu văn hóa các dân tộc trong khu vực.

Ngay từ những tiết mục mở màn, không gian hội diễn rực rỡ bởi sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Những bộ váy thổ cẩm của phụ nữ Thái, trang phục hoa văn sặc sỡ của đồng bào Mông, sắc đỏ nổi bật trên trang phục truyền thống của người Dao cùng tiếng khèn, tiếng sáo, điệu xòe, điệu múa dân gian... hòa quyện với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, người lao động ngành cao su, tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu bản sắc vùng cao.

lan toa sac mau van hoa cac dan toc tai hoi dien van nghe nganh cao su hinh anh 1
Hội diễn đã mang đến không gian rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc.

Tại hội diễn, gần 30 tiết mục thuộc nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, múa..., phản ánh đời sống lao động, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống của Ngành Cao su. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, khai thác chất liệu văn hóa dân gian các dân tộc, góp phần quảng bá, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống công nhân lao động.

lan toa sac mau van hoa cac dan toc tai hoi dien van nghe nganh cao su hinh anh 2
Các tiết mục phản ánh đời sống lao động, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống của ngành Cao su.

Với chủ đề "Cao su Việt Nam - Tự hào và Khát vọng", hội diễn được tổ chức tại 4 khu vực trên cả nước. Riêng Cụm I quy tụ các đơn vị đang hoạt động tại vùng núi, biên giới phía Bắc - nơi có đông đồng bào các dân tộc sinh sống, mang đến không gian nghệ thuật đậm hơi thở văn hóa bản địa.

lan toa sac mau van hoa cac dan toc tai hoi dien van nghe nganh cao su hinh anh 3
Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống công nhân lao động.

Theo bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, hội diễn không chỉ là ngày hội của âm nhạc và nghệ thuật quần chúng, mà còn là dịp để cán bộ, công nhân, người lao động gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Mỗi tiết mục đều gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào với nghề nghiệp, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển của Ngành Cao su Việt Nam trong giai đoạn mới.

lan toa sac mau van hoa cac dan toc tai hoi dien van nghe nganh cao su hinh anh 4
Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại hội diễn.

 

lan toa sac mau van hoa cac dan toc tai hoi dien van nghe nganh cao su hinh anh 5
Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội thi.

“Đối với cụm I, là cụm đặc thù gồm các đơn vị ở miền núi phía Bắc, chủ yếu là các đồng bào dân tộc thì qua hội diễn này, chúng tôi mong muốn bồi đắp thêm truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số, giao lưu văn hóa các vùng miền tạo nên sự đa dạng phong phú trong ngành cao su” – bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng nói.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sơn La giảm hơn 37% bản, tiểu khu, tổ dân phố sau sắp xếp
Sơn La giảm hơn 37% bản, tiểu khu, tổ dân phố sau sắp xếp

VOV.VN - Từ hơn 2.230 bản, tiểu khu, tổ dân phố, sau sắp xếp, tỉnh Sơn La còn hơn 1.390 bản, tiểu khu, tổ dân phố, giảm 37,6%.

Sơn La giảm hơn 37% bản, tiểu khu, tổ dân phố sau sắp xếp

Sơn La giảm hơn 37% bản, tiểu khu, tổ dân phố sau sắp xếp

VOV.VN - Từ hơn 2.230 bản, tiểu khu, tổ dân phố, sau sắp xếp, tỉnh Sơn La còn hơn 1.390 bản, tiểu khu, tổ dân phố, giảm 37,6%.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc