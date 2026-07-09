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Sơn La giảm hơn 37% bản, tiểu khu, tổ dân phố sau sắp xếp

Thứ Năm, 13:29, 09/07/2026
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VOV.VN - Từ hơn 2.230 bản, tiểu khu, tổ dân phố, sau sắp xếp, tỉnh Sơn La còn hơn 1.390 bản, tiểu khu, tổ dân phố, giảm 37,6%.

Phương án sắp xếp đã được các địa phương trong tỉnh Sơn La nghiên cứu, rà soát, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, dân chủ và nhận được sự đồng thuận cao.

son la giam hon 37 ban, tieu khu, to dan pho sau sap xep hinh anh 1
Tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đến các yếu tố vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, lịch sử, văn hóa...

Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đến các yếu tố vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; bảo đảm hạn chế xáo trộn đời sống người dân, thuận lợi cho quản lý và phát triển lâu dài.

Đối với các bản vùng cao, biên giới, địa hình chia cắt hoặc có cộng đồng dân cư ổn định, địa phương xem xét giữ nguyên hiện trạng dù chưa đủ tiêu chuẩn về quy mô hộ dân, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và lợi ích của người dân.

Đi đôi với việc sắp xếp, tổ chức lại, Sơn La cũng chú trọng kiện toàn các tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể. Mỗi bản, tiểu khu, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ được bố trí không quá 3 người đảm nhiệm 3 chức danh chủ chốt: Bí thư Chi bộ, Trưởng bản (hoặc Tổ trưởng tổ dân phố) và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

son la giam hon 37 ban, tieu khu, to dan pho sau sap xep hinh anh 2
Các địa phương hoàn thành việc sắp xếp và công bố quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ dôi dư, phương án của tỉnh Sơn La xác định rõ, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp sẽ hưởng chế độ theo quy định về tinh giản biên chế của Chính phủ; người trực tiếp tham gia hoạt động ở bản, tiểu khu, tổ dân phố khi thôi nhiệm vụ sẽ nhận hỗ trợ một lần theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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