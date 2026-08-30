Lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Praha, Séc

Triển lãm giới thiệu tới công chúng Séc, cộng đồng người Việt Nam tại Séc và bạn bè quốc tế những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; qua đó làm nổi bật những giá trị về hòa bình, hữu nghị, đoàn kết quốc tế và vai trò của Người trong việc đặt nền móng, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. Đồng thời, triển lãm góp phần nhìn lại những dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Tiệp Khắc trước đây, Việt Nam - Cộng hòa Séc ngày nay, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân hai nước.

Không gian trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” tại Cộng hòa Séc

Từ nền tảng hữu nghị truyền thống đến Đối tác Chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 và không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ngày 20/01/2025, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới với hợp tác ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong dòng chảy quan hệ đó, di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điểm kết nối giàu ý nghĩa lịch sử và nhân văn. Chuyến thăm Tiệp Khắc tháng 7/1957 của Người, cùng những hình ảnh gặp gỡ nhân dân Praha, thăm công nhân Khu công nghiệp Visôsani, Tòa thị chính Praha và làng Lidice, là những tư liệu sinh động về tình hữu nghị và sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Tổ chức triển lãm tại Praha trong giai đoạn quan hệ hai nước bước vào khuôn khổ Đối tác Chiến lược vì thế không chỉ nhằm ôn lại những dấu ấn lịch sử, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị về hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Séc.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc khẳng định mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai nước

Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh - câu chuyện về tinh thần đoàn kết quốc tế

Trong hành trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và tham gia phong trào cách mạng quốc tế. Hành trình đó góp phần hình thành tầm nhìn rộng lớn của Người về thời đại, về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào đấu tranh của các dân tộc và nhân loại tiến bộ; trong đó lòng yêu nước gắn liền với tinh thần quốc tế, độc lập dân tộc gắn với hòa bình, hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc.

Với 150 ảnh tư liệu, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; về Khu Di tích Phủ Chủ tịch-nơi Người đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (1954-1969) và quan hệ đối ngoại của Việt Nam, triển lãm được bố cục thành bốn phần, tái hiện hành trình từ những năm tháng Người ra đi tìm đường cứu nước đến quá trình bảo tồn, phát huy và lan tỏa di sản Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng Hoà Séc Dương Hoài Nam phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại CH Séc. Đại sứ khẳng định Việt nam và CH Séc được gắn kết bởi tình hữu nghị truyền thống đã được thử thách qua thời gian và ngày càng được củng cố và phát triển

Phần 1: Nguyễn Ái Quốc - Hành trình đi tìm ánh sáng tự do cho dân tộc (1911-1941)

Phần trưng bày giới thiệu hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, từ khi Người rời Tổ quốc năm 1911 đến khi trở về nước năm 1941.

Các hình ảnh, tư liệu tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quá trình Người hoạt động tại nhiều quốc gia, hòa mình vào cuộc sống của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, không ngừng học tập, khảo nghiệm và tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Qua đó, triển lãm làm nổi bật ý nghĩa của một hành trình không chỉ về địa lý mà còn là hành trình tìm kiếm một con đường cách mạng phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời mở rộng tầm nhìn của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới.

Bạn bè quốc tế tham quan trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” tại Cộng hòa Séc

Phần 2: Người về mang tới những mùa xuân đất nước (1941-1954)

Phần thứ hai tập trung giới thiệu giai đoạn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Từ Pác Bó, Tân Trào đến Ba Đình lịch sử; từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954, các tư liệu trong phần trưng bày tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với những bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc.

Phần 3: Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954-1969)

Đây là phần nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với chủ đề “Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế”. Sau năm 1954, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng hoạt động đối ngoại, nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia và nhân dân trên thế giới.

Các tư liệu giới thiệu nhiều hoạt động ngoại giao của Người với các nhà lãnh đạo, chính khách, tổ chức xã hội, các nhà khoa học, nhà báo và nhân dân nhiều nước; qua đó cho thấy một phong cách ngoại giao gần gũi, chân thành, linh hoạt, nhưng nhất quán về nguyên tắc độc lập, hòa bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế. Đặc biệt, triển lãm dành sự chú ý tới chuyến thăm hữu nghị Tiệp Khắc tháng 7/1957 - một dấu mốc trực tiếp gắn với lịch sử quan hệ hai nước. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ nhân dân Praha, thăm công nhân Khu công nghiệp Visôsani, Tòa thị chính Praha và làng Lidice góp phần tái hiện những tình cảm hữu nghị mà Người dành cho nhân dân Tiệp Khắc cũng như sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân nước bạn.

Phần 4: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi lan tỏa di sản Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tế (1969-nay)

Phần cuối giới thiệu quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Khu Di tích là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong 15 năm, từ năm 1954 đến năm 1969 - quãng thời gian Người gắn bó lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Sau khi Người qua đời, nơi đây từng bước được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trở thành một Di tích quốc gia đặc biệt có giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc.

Theo nội dung trưng bày, từ khi mở cửa đón khách tham quan đến nay, Khu Di tích đã đón hơn 95 triệu lượt khách trong nước và khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Không chỉ là một “địa chỉ đỏ” đối với nhân dân Việt Nam, Khu Di tích còn là nơi hội tụ tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hình ảnh các nhà lãnh đạo, chính khách và đại diện các tổ chức quốc tế đến thăm Khu Di tích qua nhiều thời kỳ cũng cho thấy sức lan tỏa của di sản Hồ Chí Minh vượt ra ngoài biên giới Việt Nam.

Bảo tồn di sản Hồ Chí Minh để tiếp nối và lan tỏa những giá trị thời đại

Trưng bày tại Praha là một bước tiếp nối từ không gian Khu Phủ Chủ tịch đến không gian quốc tế, đưa những tư liệu lịch sử đến gần hơn với công chúng đương đại, qua đó lan tỏa những giá trị về hòa bình, độc lập, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác - những giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa trong thời đại ngày nay.

Thông qua cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công chúng có cơ hội nhìn thấy một Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị quốc tế, coi trọng hòa bình, độc lập, tự do và đoàn kết giữa các dân tộc. Qua những dấu ấn của Người tại Tiệp Khắc năm 1957, công chúng cũng có thể nhận diện những giá trị lịch sử đã góp phần đặt nền móng cho sự gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cộng hòa Séc.

Với nội dung phong phú, tư liệu lịch sử tiêu biểu và cách tiếp cận gắn kết giữa lịch sử Việt Nam, lịch sử hoạt động quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc và hoạt động bảo tồn di sản, triển lãm được kỳ vọng trở thành một không gian văn hóa - lịch sử giàu ý nghĩa tại Praha; đồng thời lan tỏa những giá trị về hòa bình, hữu nghị, đoàn kết quốc tế và khát vọng phát triển bền vững.