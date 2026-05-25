中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làng nghề thêu truyền thống Quất Động: Ký ức trăm năm từ những đôi tay thầm lặng

Thứ Hai, 06:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ở làng nghề thêu truyền thống Quất Động, ven đô Hà Nội vẫn có những con người lặng lẽ ngồi bên khung vải, gửi tình yêu và ký ức quê hương vào từng mũi thêu tay.

Nghề thêu ở làng nghề thêu truyền thống Quất Động không chỉ là một nghề mưu sinh, mà còn là câu chuyện của sự gìn giữ, của lòng kiên nhẫn và tình người được truyền qua nhiều thế hệ.

Âm thanh quen thuộc vang lên trong buổi sớm yên bình, len qua những mái ngói cũ, những con ngõ nhỏ của làng Quất Động. Với người dân nơi đây, tiếng loa phường như một phần ký ức, mở đầu cho một ngày mới bình dị nơi làng nghề đã có hàng trăm năm tuổi.

Ngay đầu làng, đền thờ ông tổ nghề thêu – Tiến sĩ Lê Công Hành – vẫn trầm mặc dưới bóng cây cổ thụ. Từ nơi ấy, nghề thêu tay đã theo bước bao thế hệ người dân Quất Động, lặng lẽ đi qua những đổi thay của thời gian.

Trong không gian cổ kính của đình làng, ông Nguyễn Văn Thanh – người nhiều năm trông coi di tích – chậm rãi lật từng trang tư liệu cũ, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về nguồn cội nghề thêu của quê hương mình: “Ở Đình làng thôn Quất Động thờ 2 cụ, trong đó có cụ Lê Công Hành. Cụ du học bên xứ Minh rồi dạy người dân thôn Quất Động cách thêu 2 màu, thêu các hình. Hiện nay thì còn chị Hoàng Thị Khương dạy những người tàn tật trong huyện Thường Tín”.

lang nghe theu truyen thong quat Dong ky uc tram nam tu nhung doi tay tham lang hinh anh 1
Ảnh minh họa: ChatGPT

Câu chuyện của ông Thanh dẫn chúng tôi tìm đến xưởng thêu nhỏ của nghệ nhân Hoàng Thị Khương. Trong căn phòng ngập ánh sáng, người phụ nữ với mái tóc đã điểm bạc vẫn miệt mài bên khung thêu quen thuộc. Đôi tay thoăn thoắt đưa kim, những sợi chỉ mềm mại dần hiện thành hình hoa lá, làng quê trên nền vải trắng tinh.

Với bà Khương, mỗi bức thêu không chỉ cần kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự cảm nhận tinh tế về màu sắc và cảm xúc: “Để mà hoàn thiện, ra được 1 sản phẩm thì trước hết mình phải có mẫu, bắt đầu mình châm ra giấy, mình in lên vải rồi những người thợ thêu thêu những bông hoa này. Mình phải tự pha để làm sao trông 1 sản phẩm sinh động. Ví dụ như bông to ta pha màu hơi nhạt còn bông nhỏ là bông hoa mới ra thì mình cho màu đậm lên”.

Không gian xưởng thêu hôm ấy còn rộn ràng hơn bởi tiếng trò chuyện của những học viên lần đầu cầm kim chỉ. Bà Khương kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác nhỏ, như cách người ta truyền lại một nghề cổ bằng tất cả sự nâng niu.

Nhiều năm nay, nghệ nhân Hoàng Thị Khương vẫn đều đặn mở những lớp dạy nghề miễn phí cho người yêu thêu, đặc biệt là những người khuyết tật muốn tìm một công việc phù hợp để tự nuôi sống bản thân.

Với chị Hoàng Thị Tú, nghề thêu không chỉ mang đến thu nhập, mà còn giúp chị tìm lại niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống: “Tôi bị bệnh nên chỉ có nghề thêu phù hợp với tôi. Tôi rất vui vì được học nghề thêu này do cô Khương không quản ngày đêm dạy cho học trò. Tôi thích thêu xong nó đẹp thì rất vui. Tôi cũng nhận cô là người mẹ thứ 2 của tôi”.

lang nghe theu truyen thong quat Dong ky uc tram nam tu nhung doi tay tham lang hinh anh 2
Ảnh minh họa: ChatGPT

Giữa thời đại mà máy móc có thể tạo ra hàng trăm sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn, nghề thêu tay vẫn tồn tại bằng sự bền bỉ rất riêng. Đó là sự chậm rãi của đôi tay, là lòng kiên nhẫn gửi vào từng mũi chỉ nhỏ bé: “Thêu máy thì người ta dập nhanh nhưng mình thêu thì phải đâm lên đâm xuống mới được 1 mũi. Với 1 họa tiết thêu mịn màng như thế này thì phải là một người thợ lành nghề mới thêu được đẹp như thế này. Nghề thủ công này phải người biết được thì mới biết được giá trị của người thợ thêu là bao nhiêu công”, nghệ nhân Hoàng Thị Khương chia sẻ.

Những đường kim nơi làng Quất Động hôm nay vẫn đang âm thầm nối dài một nghề cổ của Hà Nội. Và có lẽ, điều khiến nghề thêu tay còn được giữ lại không chỉ bởi vẻ đẹp của những bức tranh vải, mà còn bởi tình yêu nghề, tình yêu người vẫn được gửi gắm qua từng mũi chỉ nhỏ bé ấy.

Và giữa nhịp sống hiện đại vội vã, những người thợ thêu Quất Động vẫn lặng lẽ giữ cho ký ức làng nghề không phai nhạt theo thời gian…

gio_cha_uoc_le_9.jpg

Làng nghề giò chả Ước Lễ giữ gìn hương vị truyền thống

VOV.VN - Những ngày này, người dân làng nghề truyền thống giò chả Ước Lễ đang tất bật vào vụ Tết. Trong không khí ấy, để tôn vinh, nhắc nhở những người con Ước Lễ giữ nghề truyền thống, thương hiệu nghề, Hội làng nghề Ước Lễ tổ chức trình diễn nghề truyền thống và trao chứng nhận nghề cho các nghệ nhân tiêu biểu.

Thùy Linh/VOV-Giao Thông
Tag: Làng nghề thêu truyền thống Quất Động Ký ức trăm năm từ những đôi tay thầm lặng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Làng nghề bánh đa Thổ Hà đẹp dung dị, rực rỡ trong ngày nắng
Làng nghề bánh đa Thổ Hà đẹp dung dị, rực rỡ trong ngày nắng

VOV.VN - Nép mình bên dòng sông Cầu, làng Thổ Hà hiện lên như một “sân phơi” khổng lồ trong những ngày nắng đẹp, nơi những phên phơi bánh đa phủ kín từ sân nhà đến lối đi, len lỏi từ các ngõ nhỏ tới sân đình. Từng khung phơi xếp lớp, nối nhau tạo nên bức tranh làng nghề dung dị.

Làng nghề bánh đa Thổ Hà đẹp dung dị, rực rỡ trong ngày nắng

Làng nghề bánh đa Thổ Hà đẹp dung dị, rực rỡ trong ngày nắng

VOV.VN - Nép mình bên dòng sông Cầu, làng Thổ Hà hiện lên như một “sân phơi” khổng lồ trong những ngày nắng đẹp, nơi những phên phơi bánh đa phủ kín từ sân nhà đến lối đi, len lỏi từ các ngõ nhỏ tới sân đình. Từng khung phơi xếp lớp, nối nhau tạo nên bức tranh làng nghề dung dị.

Tơ sen nâng tầm sản phẩm làng nghề dệt lụa Phùng Xá
Tơ sen nâng tầm sản phẩm làng nghề dệt lụa Phùng Xá

VOV.VN - Nằm kế bên dòng sông Đáy, làng nghề dệt lụa Phùng Xá (xã Hồng Sơn, Hà Nội) vẫn miệt mài giữ nhịp thoi đưa hàng trăm năm qua. Từ những sản phẩm dệt truyền thống, bằng sự sáng tạo và khéo léo, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã làm mới sản phẩm truyền thống với lụa tơ sen.

Tơ sen nâng tầm sản phẩm làng nghề dệt lụa Phùng Xá

Tơ sen nâng tầm sản phẩm làng nghề dệt lụa Phùng Xá

VOV.VN - Nằm kế bên dòng sông Đáy, làng nghề dệt lụa Phùng Xá (xã Hồng Sơn, Hà Nội) vẫn miệt mài giữ nhịp thoi đưa hàng trăm năm qua. Từ những sản phẩm dệt truyền thống, bằng sự sáng tạo và khéo léo, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã làm mới sản phẩm truyền thống với lụa tơ sen.

Giữ hồn tiếng trống nghìn năm tuổi tại làng nghề làm trống truyền thống Đọi Tam
Giữ hồn tiếng trống nghìn năm tuổi tại làng nghề làm trống truyền thống Đọi Tam

VOV.VN - Làng Đọi Tam (phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm trống hơn nghìn năm tuổi. Qua bao thế hệ, những nghệ nhân làm trống nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ bí quyết nghề tổ, để những chiếc trống mãi vang rền âm thanh trong đời sống văn hóa của người Việt.

Giữ hồn tiếng trống nghìn năm tuổi tại làng nghề làm trống truyền thống Đọi Tam

Giữ hồn tiếng trống nghìn năm tuổi tại làng nghề làm trống truyền thống Đọi Tam

VOV.VN - Làng Đọi Tam (phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm trống hơn nghìn năm tuổi. Qua bao thế hệ, những nghệ nhân làm trống nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ bí quyết nghề tổ, để những chiếc trống mãi vang rền âm thanh trong đời sống văn hóa của người Việt.

Giấy Dó - tinh hoa từ làng nghề xưa
Giấy Dó - tinh hoa từ làng nghề xưa

VOV.VN - Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng với dân ca Quan họ mà còn lưu giữ nghề làm giấy dó truyền thống. Từ vỏ cây dó, qua nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ, người thợ tạo nên những tờ giấy gắn bó với tranh dân gian, sách cổ và nhiều giá trị văn hóa Việt.

Giấy Dó - tinh hoa từ làng nghề xưa

Giấy Dó - tinh hoa từ làng nghề xưa

VOV.VN - Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng với dân ca Quan họ mà còn lưu giữ nghề làm giấy dó truyền thống. Từ vỏ cây dó, qua nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ, người thợ tạo nên những tờ giấy gắn bó với tranh dân gian, sách cổ và nhiều giá trị văn hóa Việt.

Mùa Tết đỏ lửa ở làng nghề bánh tráng Thuận Hưng
Mùa Tết đỏ lửa ở làng nghề bánh tráng Thuận Hưng

VOV.VN - Khi sương sớm còn chưa tan, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng đã rục rịch vào ngày mới. Tiếng máy xay bột, tiếng nước rửa vỉ, tiếng trò chuyện rôm rả của những người thợ tạo nên không khí rộn ràng, khẩn trương của làng nghề hơn 200 tuổi đang hối hả bước vào cao điểm vụ Tết.

Mùa Tết đỏ lửa ở làng nghề bánh tráng Thuận Hưng

Mùa Tết đỏ lửa ở làng nghề bánh tráng Thuận Hưng

VOV.VN - Khi sương sớm còn chưa tan, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng đã rục rịch vào ngày mới. Tiếng máy xay bột, tiếng nước rửa vỉ, tiếng trò chuyện rôm rả của những người thợ tạo nên không khí rộn ràng, khẩn trương của làng nghề hơn 200 tuổi đang hối hả bước vào cao điểm vụ Tết.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc