Lạng Sơn đảm bảo an ninh trật tự trong mùa lễ hội

Chỉ trong tháng Giêng, tại tỉnh Lạng Sơn có khoảng 300 lễ hội, trong đó có những Lễ hội thu hút số lượng lớn người tham dự như Lễ hội chùa Bắc Nga, đền mẫu Đồng Đăng, hội chùa Tam Thanh, Lễ hội Đền Kỳ Cùng Tà Phủ…

Ngoài ra, có rất nhiều lễ hội nhỏ của các địa phương được tổ chức gần các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và 1 số tuyến đường ra cửa khẩu. Ở những khu vực này, mật độ người và phương tiện thường tăng rất cao nên dễ xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất ANTT...

Thiếu tá Lương Ngọc Tân, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và Xử lý vi phạm Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lực lượng chức năng đã huy động quân số, trang thiết bị tổ chức các tổ công tác triển khai phương án phân làn, phân luồng người và phương tiện giao thông: “Căn cứ địa bàn và lễ hội trên từng tuyến của từng huyện, Công an các huyện, TP và Phòng CSGT đã xây dựng phương án cụ thể, khi có lễ hội các lực lượng sẽ triển khai và phối hợp đảm bảo nhân dân vui xuân an toàn, lành mạnh".

Dự báo lượng khách đến tham dự các lễ hội trên địa bàn sẽ tăng đột biến, lực lượng chức năng tại tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường các biện pháp, nhằm đảm bảo ATGT, ANTT và phòng chống cháy nổ

Không chỉ gia tăng đột biến lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông, trong mùa Lễ hội cũng thường có tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Anh Nguyễn Trung Kiên (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) cùng người thân đi vãn cảnh, dự hội cho biết: “Vào mỗi dịp tết đến xuân về hằng năm, tôi và gia đình cùng bạn bè thường du xuân, tham gia các lễ hội lớn ở Lạng Sơn. Tiêu chí hàng đầu với chúng tôi là phải an toàn, chính vì vậy khi đi du xuân chúng tôi cũng hạn chế việc uống rượu bia, đặc biệt là không lái xe khi đã sử dụng rượu bia để đảm bảo việc du xuân của gia đình thực sự an toàn, vui vẻ”.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại lễ hội Chùa Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt nên chắc chắn số lượng người và phương tiện đến các lễ hội trong toàn tỉnh Lạng Sơn sẽ tăng cao đột biến. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cho rằng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thì ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, không thể thiếu vai trò của chính quyền các địa phương và sự chủ động của người dân: “Vào mùa lễ hội, Ban ATGT tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng và các địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong mùa lễ hội, bố trí lực lượng tăng cường phối hợp để hướng dẫn, phân luồng, điều tiết phương tiện tại lễ hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…để người dân vui xuân, trảy hội được an toàn”.

Bên cạnh công tác giám sát, đảm bảo ANTT, ATGT thì các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương cũng cần đẩy mạnh việc kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin…góp phần phát huy giá trị truyền thống của các lễ hội trên địa bàn./.