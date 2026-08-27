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Lào Cai: Lâm Thượng tổ chức Lễ hội Văn hóa các dân tộc năm 2026

Thứ Năm, 15:37, 27/08/2026
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VOV.VN - Lễ hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng. Đây là dịp giới thiệu, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch cộng đồng của địa phương.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng năm 2026 diễn ra các hoạt động tái hiện, trình diễn văn hóa truyền thống và trưng bày, giới thiệu sản vật địa phương, thi đấu bóng đá nữ dân tộc. Đặc biệt là trình diễn đám cưới truyền thống và màn nhảy lửa của dân tộc Dao. 

lao cai lam thuong to chuc le hoi van hoa cac dan toc nam 2026 hinh anh 1
Nhảy lửa (pút tồng) của người Dao sẽ là một trong những điểm nhấn của Lễ hội văn hóa ở Lâm Thượng, Lào Cai

Dịp này còn có các hoạt động như công bố quyết định của UBND xã về nhận diện logo du lịch cộng đồng xã Lâm Thượng, trao giải cuộc thi cải tạo cảnh quan môi trường; chung kết cuộc thi Làng du lịch ASEAN. 

Trong khuôn khổ lễ hội, nhân dân và du khách còn được thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Khát vọng non ngàn”, sân khấu hóa “Ngày trở về”, múa dân gian “Âm vang Cội Nguồn - Sắc Màu Lâm Thượng” và trải nghiệm tham gia hoạt động thi bắt vịt, thi văn nghệ, thi bóc măng Mai, thi kéo co cùng nhiều trò chơi dân gian khác. 

Lễ hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng năm 2026 được tổ chức tại thôn Hin Lạn, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tày, Dao; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến với địa phương.

 

Clip: Nhảy lửa mùa lễ hội trước ở thôn Tân Phượng, xã Lâm Thượng

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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