English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na - nơi gửi gắm ước vọng no đủ, bình an

Thứ Bảy, 22:29, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na tại thôn Xí Thoại (Đắk Lắk) được tái hiện nguyên bản và số hóa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Nghi lễ gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng bình an, no ấm.

Ngày 25/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Xuân Lãnh tổ chức Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na thôn Xí Thoại. Lễ cúng được tái hiện theo nguyên bản và số hóa phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị các nghi lễ truyền thống theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

le cung cau mua cua nguoi ba na - noi gui gam uoc vong no du, binh an hinh anh 1
Biểu diễn trống đôi- cồng ba- chiêng năm trong Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na

Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xí Thoại rộn rã trong Lễ cúng cầu mùa, một cây nêu được dựng lên giữa sân nhà văn hóa, bên cạnh là giàn lễ với những lễ vật được dâng lên các thần linh gồm ché rượu, trầu cau, con heo, con gà, nồi cơm,... Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, đội nghệ nhân trống đôi, cồng ba, chiêng năm thực hiện nghi thức đánh trống và cồng chiêng nhằm mời thần linh và thông báo cộng đồng về dự nghi lễ tại làng. Chủ lễ mặc trang phục truyền thống, cùng người phụ lễ tiến vào vùng nghi lễ. Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na chính thức bắt đầu.

Trong đời sống văn hóa truyền thống của người Ba Na, con người, cây lúa, núi rừng, nguồn nước và các đấng thần linh luôn có mối quan hệ gắn bó. Sau mỗi mùa lao động và trước một mùa vụ mới, bà con tổ chức nghi lễ dâng lễ vật lên Giàng, các vị thần linh và tổ tiên, cầu mong sức khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình no ấm và buôn làng đoàn kết.

Ông Xâu Dun Linh, chủ lễ cúng Cầu mùa thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh cho biết, cầu mùa có từ ông bà xa xưa rồi. Mỗi hằng năm, vào tháng 5 tháng 6, mưa thuận gió hòa là trồng trọt, các cây lương thực như mía này, lúa, sắn…

“Hồi xưa là như vậy, truyền lại cho ngày hôm nay, truyền thống đó thì không bao giờ bỏ được. Hàng năm chúng tôi cũng cúng như thế này, đúng như phong tục, tập quán của người dân tộc mình", ông Xâu Dun Linh chia sẻ.

le cung cau mua cua nguoi ba na - noi gui gam uoc vong no du, binh an hinh anh 2
Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na chính thức bắt đầu.

Trong Lễ cúng Cầu mùa của người Ba Na, các thầy cúng sẽ thực hiện ba lần nghi thức lễ gồm: Khấn cúng "Các Thần"; Khấn cúng "Cầu mùa" và Khấn  "Cúng mừng sức khoẻ". Nội dung khấn gồm những lớp ý nghĩa cơ bản là: Báo với Giàng và các vị thần linh về ngày tổ chức nghi lễ; mời thần núi, thần sông, thần suối, thần mưa và các đấng bảo trợ cộng đồng về chứng giám; mời ông bà, tổ tiên và những người đã khuất có công với buôn làng cùng về dự lễ; báo cáo lễ vật mà gia đình và cộng đồng đã chuẩn bị; bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên, đất đai, nguồn nước và cây lúa.

Già làng Nguyễn Ngọc Trường cho biết, Lễ cúng cầu mùa thường do buôn làng tổ chức trên cơ sở đóng góp của cộng đồng. "Đối với dân làng mà khi nói cúng cầu mùa là ai cũng háo hức để làm ăn phát đạt: nuôi heo, nuôi gà, trồng sắn, trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai... cầu mùa màng cho tốt đẹp, dân làng thì vui vẻ", già làng Nguyễn Ngọc Trường nói.

Tại Xí Thoại, những giá trị văn hóa truyền thống trong ăn, ở, mặc, thực hành nghi lễ được bà con nỗ lực thực hành, gìn giữ và trao truyền. Trong gia đình thì có lễ cưới, hỏi, Lễ Mừng sức khỏe, Lễ Đổ đầu ngày đầu năm mới, Lễ Bỏ mả. Ở buôn làng thì có Lễ Mừng lúa mới, Lễ hội Trống đôi - cồng ba - chiêng năm. Đặc biệt, từ khi Xí Thoại được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng, các nghi lễ truyền thống của người Ba Na cũng được bà con tái hiện theo hình thức sân khấu hóa để giới thiệu đến nhân dân và du khách.

le cung cau mua cua nguoi ba na - noi gui gam uoc vong no du, binh an hinh anh 3
Một nghi lễ tại Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na ở thôn Xí Thoại.

Anh Lê Văn Khương và chị La Thị Yến, những người dân ở thôn Xí Thoại cho biết, bản thân là người Ba Na, nghệ nhân múa tại thôn Xí Thoại, nên sẽ lưu giữ lại bài múa và những điệu múa của dân tộc mình.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, sở đang triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch.

"Sở cũng đang cùng với chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là các chương trình mục tiêu khác cho tới năm 2030. Và trong đó thì sẽ cùng với các sở, ngành chọn mục tiêu của từng dân tộc. Dân tộc nào ở buôn, thôn nào thì mình sẽ tập trung phát triển toàn diện, bảo tồn toàn diện, đồng thời là phát huy được bản sắc của từng dân tộc", bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu thông tin.

le cung cau mua cua nguoi ba na - noi gui gam uoc vong no du, binh an hinh anh 4
Du khách và dân làng được mời rượu cần trong Lễ cúng cầu mùa.

Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na ở Xí Thoại và nhiều nghi lễ truyền thống khác của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk được tái hiện, phục dựng, số hóa sẽ làm cơ sở quan trọng cho việc gìn giữ, giới thiệu và trao truyền, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hôm nay và mai sau.

nghi-thuc-cheo-trao.jpeg

Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 24/7 tại làng biển Long Thủy (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) tưng bừng diễn ra Lễ hội cầu ngư lăng ông Nam Hải. Đây cũng là mùa sum họp thiêng liêng, khi những người con xa quê, đồng lòng hướng về nguồn cội, cùng nhau chia sẻ niềm vui và gìn giữ ký ức làng biển.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam: Khẩn cấp bảo vệ các di tích hư hại do thiên tai
Văn phòng UNESCO tại Việt Nam: Khẩn cấp bảo vệ các di tích hư hại do thiên tai

VOV.VN - Ngày 23/6, Đoàn công tác Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tiến hành khảo sát về thiệt hại trong lĩnh vực di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Theo đoàn công tác, những di tích xuống cấp đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng, cần có các giải pháp sửa chữa, khắc phục khẩn cấp.

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam: Khẩn cấp bảo vệ các di tích hư hại do thiên tai

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam: Khẩn cấp bảo vệ các di tích hư hại do thiên tai

VOV.VN - Ngày 23/6, Đoàn công tác Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tiến hành khảo sát về thiệt hại trong lĩnh vực di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Theo đoàn công tác, những di tích xuống cấp đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng, cần có các giải pháp sửa chữa, khắc phục khẩn cấp.

Khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè tại phường Phú Yên, Đắk Lắk
Khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè tại phường Phú Yên, Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 19/6, tại Công viên biển Phú Yên, UBND phường Phú Yên tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè năm 2026 với chủ đề "Phú Yên - điểm hẹn biển xanh đón chào". Đông đảo người dân địa phương và du khách đã tới tham gia, trải nghiệm.

Khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè tại phường Phú Yên, Đắk Lắk

Khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè tại phường Phú Yên, Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 19/6, tại Công viên biển Phú Yên, UBND phường Phú Yên tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè năm 2026 với chủ đề "Phú Yên - điểm hẹn biển xanh đón chào". Đông đảo người dân địa phương và du khách đã tới tham gia, trải nghiệm.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc