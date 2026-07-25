Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk

Lễ hội Cầu ngư làng biển Long Thủy từ bao đời nay không chỉ là ngày hội lớn nhất của làng biển, mà đã trở thành “mùa Tết thứ hai”, in đậm trong đời sống tinh thần của bao thế hệ người dân Long Thủy; là nơi bà con gửi gắm niềm kính ngưỡng sâu sắc đến Thần Nam Hải (Cá Ông) - vị thần hộ mệnh linh thiêng luôn che chở cho người dân vượt qua sóng to gió lớn.

Đông đảo nhân dân và du khách dự Lễ hội Cầu ngư Long Thuỷ.

Đây là dịp để người dân thành kính dâng hương, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, cầu Ông phù hộ cho những chuyến tàu ra khơi thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang, mùa màng bội thu. Đồng thời lễ hội chính là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa các vạn chài.

Ông Trương Thanh Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Kiến cho biết, đây cũng là mùa sum họp thiêng liêng, khi những người con xa quê, đồng lòng hướng về nguồn cội, cùng nhau chia sẻ niềm vui và gìn giữ ký ức làng biển: "Lễ hội cầu ngư năm nay với mong muốn mang lại màu sắc ấm áp, giữ được truyền thống văn hóa, cầu mong cho quốc thái dân an, ngư dân vươn khơi bám biển một mùa cá bội thu".

Nghi thức chèo Trạo trong Lễ hội Cầu ngư làng biển Long Thủy

Lễ hội Cầu ngư từ lâu đã trở thành điểm tựa tâm linh vững chắc trong đời sống tâm linh làng biển, là sợi dây tinh thần bền chặt gắn kết cộng đồng. Càng tự hào hơn khi giá trị văn hóa, tín ngưỡng dân gian đặc sắc ấy đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là kết quả của những nỗ lực bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị di sản quý báu mà cha ông đã dày công gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, làm nên hồn cốt của các làng biển.

Biển Long Thuỷ trong xanh và hút khách.

Trong 5 ngày diễn ra lễ hội (từ ngày 24 - 28/7/2026), địa phương tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc gồm như: Tham quan thúng chai, check-in “Sắc màu Làng chài Long Thủy” tại bãi biển Long Thủy; các gian hàng trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm OCOP phường Bình Kiến; trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương; biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc như hát tuồng cổ, trình diễn Bài chòi, hò Bá trạo.

Biểu diễn Hò Bá trạo trong Lễ hội Cầu ngư làng biển Long Thủy

Người dân bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi lần đầu tiên Lễ hội Cầu ngư Long Thủy được tổ chức với quy mô lớn với nhiều sự kiện, vượt qua khuôn khổ của một lễ hội truyền thống của một làng biển.

"Bà con ở đây rất phấn khởi. Tôi nghĩ rằng nếu địa phương có đầu tư thêm nữa thì nơi này trở thành khu du lịch rất là tốt", một người dân địa phương chia sẻ.

Video: Thả chim bồ câu và bóng bay cầu quốc thái dân an trong Lễ hội Cầu ngư Long Thủy.