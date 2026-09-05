Lễ hội Đèn lồng - Hoa đăng Việt Nam năm 2026 tại Darwin

Lễ hội Đèn lồng - hoa đăng Việt Nam do Hội Gia đình Việt Nam tại Australia (AVFA) được tổ thức thường niên tại thành phố Darwin thuộc Vùng lãnh thổ Bắc Australia kể từ năm 2022. Từ quy mô khiêm tốn chỉ khoảng 800 người tham dự vào lần đầu tổ chức, lễ hội năm nay đã thu hút khoảng 5.000 người tham dự.

Không gian Lễ hội Đèn lồng - hoa đăng Việt Nam.

Với chủ đề hướng về miền Nam Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lễ hội năm nay đã tạo ra không khí lung linh sắc màu hoa đăng, thu hút thu hút khách thăm quan tới xem màn thả hoa đăng trên mặt nước và nhiều tiết mục nghệ thuật, thưởng thức món ăn truyền thống Việt Nam hay tham gia các hoạt động dành cho gia đình hoặc mặc thử trang phục truyền thống Việt Nam. Sự kiện khép lại bằng màn pháo hoa rực rõ.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh phát biểu.

Tham gia sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là dịp gìn giữ bản sắc văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt với quê hương, mà còn là cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Australia, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Ngoài sự tham gia của người dân, lễ hội năm nay còn có sự tham dự của Bộ trưởng Du lịch Marie-Clare Boothby, Bộ trưởng Các vấn đề Đa văn hóa Jinson Charls, Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á Robyn Cahill, cùng nhiều nghị sĩ liên bang, nghị sĩ Vùng, Thị trưởng Darwin và gần 5.000 người dân, du khách.

Hoạt động biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Đèn lồng - Hoa đăng Việt Nam.

Trải qua 5 lần tổ chức kể từ năm 2022, Lễ hội hoa đăng Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa cộng đồng tiêu biểu tại thành phố Darwin. Năm 2024, lễ hội được thành phố Darwin vinh danh là “Hoạt động cộng đồng của năm”.

Khách tham dự lễ hội.

Giờ đây Lễ hội Đèn lồng - hoa đăng Việt Nam là một hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam, phát huy vai trò tích cực của cộng đồng người Việt và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Australia.