Theo tạp chí Travel + Leisure, khi mùa hè đến gần và du khách bắt đầu lên kế hoạch cho những hành trình trải nghiệm, các lễ hội chính là điểm khởi đầu đầy cảm hứng.

Khán giả xem trình diễn pháo hoa

Tại khu vực châu Á, Đà Nẵng nổi bật với sự kiện quy mô lớn nhất mùa là DIFF 2026, nơi biến sông Hàn thành một sân khấu kéo dài nhiều tuần lễ với các màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao kết hợp âm nhạc từ những đội thi hàng đầu thế giới.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 lọt top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh

Tạp chí này nhận định, nếu khoảng thời gian giữa hè là thời điểm lý tưởng để thư giãn bên những dòng sông, thì Đà Nẵng đã tận dụng trọn vẹn lợi thế đó bằng việc tổ chức DIFF. Lễ hội này chính là một sự kiện mang tính biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Không chỉ là những màn pháo hoa, DIFF còn là trải nghiệm lễ hội kéo dài với âm nhạc, trình diễn đường phố và không khí hội hè sôi động dọc tuyến Bạch Đằng và khu vực ven sông.

Phần trình diễn của đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) tại đêm chung kết DIFF 2025

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026, với chủ đề “Da Nang – United Horizons – Những chân trời kết nối”. Lễ hội năm nay quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ 8 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, gồm 5 đêm thi đấu vòng loại và đêm chung kết.

Đêm khai mạc với chủ đề “Thiên nhiên” vào ngày 30/5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội Trung Quốc.

Đêm thứ 2 (6/6) với chủ đề “Di sản” giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam).

Đêm thứ 3 (13/6) với chủ đề “Văn hóa” là màn tranh tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa Ý.

Đêm thứ 4 (20/6) với chủ đề “Sáng tạo” là phần so tài giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc).

Đêm thứ 5 (27/6) với chủ đề “Tầm nhìn” do đội Úc và Bồ Đào Nha trình diễn.

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11/7, với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối - Da Nang - United Horizons”.