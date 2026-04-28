  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 lọt top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh

Thứ Ba, 17:56, 28/04/2026
VOV.VN - Tạp chí Du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Travel + Leisure của Mỹ vừa công bố danh sách 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh, trong đó có Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026.

Theo tạp chí Travel + Leisure, khi mùa hè đến gần và du khách bắt đầu lên kế hoạch cho những hành trình trải nghiệm, các lễ hội chính là điểm khởi đầu đầy cảm hứng.

Khán giả xem trình diễn pháo hoa

Tại khu vực châu Á, Đà Nẵng nổi bật với sự kiện quy mô lớn nhất mùa là DIFF 2026, nơi biến sông Hàn thành một sân khấu kéo dài nhiều tuần lễ với các màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao kết hợp âm nhạc từ những đội thi hàng đầu thế giới. 

Tạp chí này nhận định, nếu khoảng thời gian giữa hè là thời điểm lý tưởng để thư giãn bên những dòng sông, thì Đà Nẵng đã tận dụng trọn vẹn lợi thế đó bằng việc tổ chức DIFF. Lễ hội này chính là một sự kiện mang tính biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Không chỉ là những màn pháo hoa, DIFF còn là trải nghiệm lễ hội kéo dài với âm nhạc, trình diễn đường phố và không khí hội hè sôi động dọc tuyến Bạch Đằng và khu vực ven sông.

Phần trình diễn của đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) tại đêm chung kết DIFF 2025

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026, với chủ đề “Da Nang – United Horizons – Những chân trời kết nối”. Lễ hội năm nay quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ 8 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, gồm 5 đêm thi đấu vòng loại và đêm chung kết.

Đêm khai mạc với chủ đề “Thiên nhiên” vào ngày 30/5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội Trung Quốc.

Đêm thứ 2 (6/6) với chủ đề “Di sản” giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam).

Đêm thứ 3 (13/6) với chủ đề “Văn hóa” là màn tranh tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa Ý.

Đêm thứ 4 (20/6) với chủ đề “Sáng tạo” là phần so tài giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc).

Đêm thứ 5 (27/6) với chủ đề “Tầm nhìn” do đội Úc và Bồ Đào Nha trình diễn.

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11/7, với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối - Da Nang - United Horizons”.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Lễ hội pháo hoa đà nẵng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Những chân trời kết nối
VOV.VN - Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ hội năm nay với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - điểm nhấn thu hút khách du lịch
VOV.VN - Sau gần 2 tháng diễn ra, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 bế mạc và Giải Quán quân thuộc về đội Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc). Sau 13 kỳ tổ chức, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một thương hiệu nổi bật, riêng có của Đà Nẵng, là điểm nhấn thu hút khách du lịch

Trung Quốc lên ngôi Quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025
VOV.VN - Sau gần 2 tháng diễn ra sôi động, tối 12/7, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 bế mạc với phần tranh tài giữa hai đội xuất sắc nhất là Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) và Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc). Kết quả chung cuộc, Giải Quán quân thuộc về đội pháo hoa Jiangxi Yangfeng.

Khách sạn kín khách, “cháy vé” xem chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
VOV.VN - Đêm chung kết có sức hút đặc biệt lượng người dân và du khách đến xem. Các khách sạn cao tầng 2 bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, khách đã kín phòng, “cháy vé” vào khán đài xem pháo hoa đêm chung kết.

Ngành du lịch Đà Nẵng: Lễ hội pháo hoa đã trở thành sự kiện quốc tế đúng nghĩa
VOV.VN - Dữ liệu của các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy Đà Nẵng dẫn đầu lượt tìm kiếm đặt phòng của cả khách quốc tế lẫn nội địa trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa 2025. Nhiều khách sạn tại Đà Nẵng cũng ghi nhận tỉ lệ khách quốc tế chiếm tỉ trọng cao hơn so với cùng kỳ.

