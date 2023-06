Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023: Sẵn sàng cho đêm trình diễn tiếp theo

Theo Ban Tổ chức, trong ngày 2/6, ngày khai mạc lễ hội, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 56.000 người. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 20.000 người. Công suất phòng nghỉ đạt khoảng 67%, tăng 5-7% so với dự kiến trước đó 1 tuần. Khách xem pháo hoa trên tàu đạt công suất 100% với tổng số 2.000 khách. Đa số các khách sạn đều không tăng giá trong dịp lễ hội. Riêng tại các khách sạn ven sông có lợi thế về vị trí xem các chương trình pháo hoa tăng giá khoảng 20-40% so với ngày thường. Tuy nhiên, các khách sạn đều kê khai giá đầy đủ và được Sở Tài chính đồng ý với mức giá công bố.

Đêm khai mạc pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023

Chuẩn bị cho các đêm trình diễn pháo hoa tiếp theo, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tham mưu UBND thành phố về thời gian cụ thể tắt điện khi bắn pháo hoa. Việc tắt, mở điện phải thực hiện nhịp nhàng, mang đến một hiệu ứng vừa đẹp vừa gây được ấn tượng cho du khách trong đêm pháo hoa. Riêng cầu phao trên sông Hàn chỉ dùng khi có tình huống xảy ra, còn lại các vấn đề đưa/đón khách đi bằng đường bộ để không ảnh hưởng đến thời gian trước và sau khi bắn. Liên quan những người bán hàng rong có bếp ga, thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng công an ở những điểm chốt, có phương án hạn chế tối đa những trường hợp này.

Đêm trình diễn Pháo hoa tiếp theo diễn ra tối 10/6/2023

Các đơn vị liên quan cũng đã rà soát công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, lễ tân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế, thông tin liên lạc. Công tác điều phối giao thông trên các tuyến đường và trên cầu, không để ùn tắc giao thông, không để xảy ra tai nạn…

Đà Nẵng chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho khán giả xem pháo hoa

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Về phía Công an thành phố, chúng tôi có một kế hoạch chung để phục vụ Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Hầu như chúng tôi huy động 100% cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ này. Chúng tôi đã huy động và phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng ở từng lĩnh vực, kể cả từng vị trí đã giao cho từng vị trí cho đồng chí nào phải chịu trách nhiệm ở vị trí nào, điểm nào. Ngoài ra, chúng tôi còn có tất cả 4 phương án, nhất là phương án phòng, chống tội phạm, phòng, chống chống cướp giật móc túi trong những đêm diễn ra Lễ hội pháo hoa”./.