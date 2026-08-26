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Lễ hội rượu cần của người M’nông bên hồ Lắk

Thứ Tư, 13:26, 26/08/2026
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VOV.VN - Nhằm hưởng ứng Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 và quảng bá văn hóa con người M’nông, UBND xã Liên Sơn Lắk phối hợp với ngành văn hóa tổ chức “Lễ hội rượu cần của người M’nông bên hồ Lắk lần thứ nhất năm 2026”. Sáng 26/8, UBND xã đã tổ chức gặp mặt, thông tin về sự kiện.

Sự kiện của xã Liên Sơn Lắk gồm 10 hoạt động với chủ đề “Men say đại ngàn - Hồn M’nông bên hồ Lắk”. Nổi bật là Cuộc thi Vua rượu cần; trình diễn quy trình làm gốm của người M’nông; workshop làm men và ủ rượu cần; các trò chơi dân gian; diễu hành voi, thuyền độc mộc và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, văn hóa địa phương…

Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào M’nông, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của địa phương.

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Lãnh đạo UBND xã Liêng Sơn, Lắk thông tin về lễ hội đến phóng viên, KOL và KOC tại buổi họp báo.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Lắk, sau sáp nhập, xã có 15 thôn, buôn với hơn 27.300 nhân khẩu; trong đó, người M’nông chiếm tới hơn 73%. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8/2026. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón đại biểu, người dân và du khách.

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Ông Nguyễn Anh Tú cho biết, đảng bộ và chính quyền xã Liên Sơn Lắk kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, góp phần đưa hình ảnh vùng đất, con người M’nông bên hồ Lắk đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Trong đó, vai trò quảng bá thông tin trên báo chí và mạng xã hội là rất quan trọng.

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Danh thắng hồ Lắk gắn liền với đàn voi nhà.

“UBND xã Liên Sơn Lắk mong muốn các phóng viên, cơ quan báo chí, KOL, KOC và doanh nghiệp cùng đồng hành, lan tỏa thông tin về lễ hội đến người dân trong tỉnh, cả nước và quốc tế. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh xã Liên Sơn Lắk – địa phương nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk và quốc gia; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp quan tâm, đồng hành, đầu tư, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển", ông Nguyễn Anh Tú nói. 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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