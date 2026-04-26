中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ hội Then Kin Pang 2026: Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc Thái ở Lai Châu

Chủ Nhật, 15:42, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (26/4), tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã khai mạc Lễ hội Then Kin Pang năm 2026 với chủ đề “Lời Then vọng mãi”. Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân, du khách và các đoàn nghệ nhân trong, ngoài nước tham dự.

Dự lễ khai mạc có đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng đông đảo du khách thập phương. Đặc biệt, tham dự lễ hội năm nay còn có đoàn đại biểu huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và đại diện một số địa phương thuộc tỉnh Điện Biên, Sơn La.

Bà Then thực hiện nghi thức cúng tại lễ hội
Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Lễ hội

Theo truyền thuyết, "Then" là những người được “Vua Trời” phái xuống hạ giới để cứu giúp dân lành, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản mường no ấm. Vì vậy, hằng năm vào dịp đầu Xuân, đồng bào Thái tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của Then, đồng thời cầu mong bình an, hạnh phúc.

Lễ hội gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như: Lễ cúng Then khai hội và dâng hương cầu phúc.

Phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các môn thể thao dân gian như: Đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, chèo bè tre và bơi suối.

Buộc chỉ cổ tay cầu may là một nghi thức không thể thiếu trong văn hóa đồng bào Thái
Các đại biểu dự lễ hội buộc con én lên cây để cầu may
Các đại biểu tham dự nghi thức cúng Then
Lễ hội thu hút đông đảo quan khách và du khách trong và ngoài tỉnh tham gia
Nghi thức buộc con én lê cây cầu may thu hút đông đảo nam thanh, nữ tú trong đồng bào Thái tham gia

Phát biểu khai mạc, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh không ngừng được nâng lên. Việc triển khai Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 đang tạo động lực mới, đưa tiềm năng văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Người Thái ăn theo nước là một đặc trưng văn hóa của đồng bào Thái
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc văn hóa Thái được trình diễn tại lễ hội
Té nước cầu may là nghi thức không thể thiếu trong lễ hội Then Kin Pang trong đồng bào dân tộc Thái ở Lai Châu

Năm nay, lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của hơn 300 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, cùng đoàn nghệ nhân huyện Kim Bình (Trung Quốc). Trong không gian văn hóa đa dạng của 20 dân tộc anh em trên địa bàn, dân tộc Thái giữ vị trí quan trọng với nhiều giá trị di sản đặc sắc. Lễ hội Then Kin Pang được xem là nét văn hóa tâm linh tiêu biểu, là “viên ngọc quý” trong kho tàng văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp tôn vinh hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh là: Nghệ thuật Xòe Thái và Thực hành Then. 

Thiếu tướng, PGS. TS Trần Anh Vũ - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tặng quà cho chính quyền xã Khổng Lào
Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu khai mạc
Vẻ đẹp thiếu nữ Thái tai lễ hội Then Kin Pang

Tại lễ hội, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động độc đáo như: Nghi thức gội đầu “Áp hô Pang”, tái hiện đời sống sông nước, té nước cầu may; tham quan không gian trưng bày văn hóa dân tộc Thái, các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương.

Trong khuôn khổ Lễ hội Then Kin Pang 2026, tại xã Khổng Lào còn diễn ra các hội thi ẩm thực với những món ăn dân tộc Thái đặc sắc mang nét riêng của vùng Tây Bắc; thi trình diễn trang phục truyền thống, múa xòe và giao lưu văn nghệ giữa các đoàn tham dự.

Lễ hội Then Kin Pang tiếp tục là điểm nhấn văn hóa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc truyền thống dân tộc.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Giỗ Tổ Hùng Vương Then Kin Pang Lai Châu TP.HCM Đắk Lắk Lâm Đồng di sản văn hóa đại đoàn kết uống nước nhớ nguồn du lịch bền vững
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc