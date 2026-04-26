Lễ hội Then Kin Pang 2026: Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc Thái ở Lai Châu

Dự lễ khai mạc có đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng đông đảo du khách thập phương. Đặc biệt, tham dự lễ hội năm nay còn có đoàn đại biểu huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và đại diện một số địa phương thuộc tỉnh Điện Biên, Sơn La.

Bà Then thực hiện nghi thức cúng tại lễ hội

Theo truyền thuyết, "Then" là những người được “Vua Trời” phái xuống hạ giới để cứu giúp dân lành, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản mường no ấm. Vì vậy, hằng năm vào dịp đầu Xuân, đồng bào Thái tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của Then, đồng thời cầu mong bình an, hạnh phúc.

Lễ hội gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như: Lễ cúng Then khai hội và dâng hương cầu phúc.

Phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các môn thể thao dân gian như: Đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, chèo bè tre và bơi suối.

Buộc chỉ cổ tay cầu may là một nghi thức không thể thiếu trong văn hóa đồng bào Thái

Các đại biểu dự lễ hội buộc con én lên cây để cầu may

Nghi thức buộc con én lê cây cầu may thu hút đông đảo nam thanh, nữ tú trong đồng bào Thái tham gia

Phát biểu khai mạc, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh không ngừng được nâng lên. Việc triển khai Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 đang tạo động lực mới, đưa tiềm năng văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Người Thái ăn theo nước là một đặc trưng văn hóa của đồng bào Thái

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc văn hóa Thái được trình diễn tại lễ hội

Té nước cầu may là nghi thức không thể thiếu trong lễ hội Then Kin Pang trong đồng bào dân tộc Thái ở Lai Châu

Năm nay, lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của hơn 300 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, cùng đoàn nghệ nhân huyện Kim Bình (Trung Quốc). Trong không gian văn hóa đa dạng của 20 dân tộc anh em trên địa bàn, dân tộc Thái giữ vị trí quan trọng với nhiều giá trị di sản đặc sắc. Lễ hội Then Kin Pang được xem là nét văn hóa tâm linh tiêu biểu, là “viên ngọc quý” trong kho tàng văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp tôn vinh hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh là: Nghệ thuật Xòe Thái và Thực hành Then.

Vẻ đẹp thiếu nữ Thái tai lễ hội Then Kin Pang

Tại lễ hội, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động độc đáo như: Nghi thức gội đầu “Áp hô Pang”, tái hiện đời sống sông nước, té nước cầu may; tham quan không gian trưng bày văn hóa dân tộc Thái, các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương.

Trong khuôn khổ Lễ hội Then Kin Pang 2026, tại xã Khổng Lào còn diễn ra các hội thi ẩm thực với những món ăn dân tộc Thái đặc sắc mang nét riêng của vùng Tây Bắc; thi trình diễn trang phục truyền thống, múa xòe và giao lưu văn nghệ giữa các đoàn tham dự.

Lễ hội Then Kin Pang tiếp tục là điểm nhấn văn hóa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc truyền thống dân tộc.