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Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân dịp 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Thứ Ba, 21:49, 21/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn diễn ra vào ngày 31/7, dự kiến thu hút khoảng 6.000 đại biểu và nhân dân tham dự.

Chiều ngày 21/7, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. 

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Quang cảnh họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm cho biết, cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, tư duy khoa học và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, những giá trị tư tưởng, học thuật mà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để lại vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong phát triển khoa học, giáo dục và xây dựng xã hội học tập.

Để chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên đã ban hành các kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia diễn ra lúc 20h ngày 31/7, tại Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), với quy mô khoảng 6.000 đại biểu và nhân dân tham dự.

Tại lễ kỷ niệm sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng như công bố Nghị quyết của UNESCO vinh danh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Rạng rỡ văn hiến Việt Nam” tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc vàng son của bảng nhãn Lê Quý Đôn.

le ky niem cap quoc gia nhan dip 300 nam ngay sinh danh nhan van hoa le quy Don hinh anh 2
Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực để phát huy di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Trong đó, có giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học, công nghệ; đưa nội dung về thân thế, sự nghiệp của ông vào chương trình giáo dục địa phương của tỉnh; đồng thời tiếp tục đầu tư, tôn tạo các công trình di tích gắn với danh nhân...

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã phát động Giải thưởng Lê Quý Đôn trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2026.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên công bố Quyết định số 478/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, tỉnh Hưng Yên.

Ngọc Hòa/VOV.VN
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