Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII năm 2023

Liên hoan NTQC CAND khu vực III có hơn 800 diễn viên đến từ 22 đoàn thuộc Công an các đơn vị, địa phương, với 103 tiết mục thi diễn ở các thể loại ca, múa, độc tấu, hòa tấu và kịch.

Tại Liên hoan lần này, Ban Tổ chức đã mở rộng đối tượng tham gia nhằm thu hút các cộng tác viên, diễn viên chuyên nghiệp có những đóng góp cho hoạt động văn hoá, nghệ thuật của lực lượng CAND, đã làm cho liên hoan đa dạng về loại hình, phong phú trong cách thể hiện, đó chính là động lực thúc đẩy chất lượng chuyên môn trong phong trào văn hoá, văn nghệ tại công an mỗi đơn vị, địa phương.

Các đơn vị dàn dựng chương trình công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

Chị Thị Thu Trinh, học viên lớp B2 Cảnh sát điều tra B30, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, lần đầu tham gia Liên hoan bày tỏ: "Tôi cảm thấy các tiết mục đều đặc sắc, dù là những diễn viên không chuyên nhưng các đồng chí đều thể hiện xuất sắc tiết mục của mình. Thông qua chương trình lần này, tôi có niềm tin mạnh mẽ hơn nữa vào con đường mình lựa chọn là trở thành người chiến sĩ CAND. Tôi rất tự hào và cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành ước mơ cũng như trọng trách của mình".

Nhằm ghi dấu ấn của Liên hoan tại mảnh đất Tây Đô, Ban Tổ chức phối hợp với Công an TP. Cần Thơ tổ chức đêm lưu diễn “Thắm tình đồng đội - ấm lòng dân” với chủ đề “Giai điệu tự hào” tại huyện Phong Điền, gồm 10 tiết mục của 06 đoàn NTQC đến từ Công an các đơn vị, địa phương. Thông qua đêm lưu diễn kết hợp trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phong Điền đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân đến xem và hưởng ứng góp phần lan toả được hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Tham gia diễn cùng đồng đội tại huyện Phong Điền, thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Trao, công tác tại phòng PA06, Công an TP. Cần Thơ chia sẻ, đơn vị Cần Thơ dàn dựng những tiết mục về chủ đề “Khắc ghi lời Bác”, là những diễn viên không chuyên nên tập luyện có khó khăn, tuy vậy, khi công diễn, nhận được sự hưởng ứng của người dân cảm thấy rất vui và từng bài hát về Bác cũng đi vào lòng công chúng một cách tự nhiên nhất: "Tham gia Liên hoan lần này, các đội đều có tiết mục xuất sắc, đoàn nào cũng chỉn chu, chuẩn bị các tiết mục rất hay và độc đáo. Đây là sự kiện nhắc nhở chúng ta là những chiến sĩ CAND phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là học và rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND".

Theo Thiếu tướng - NSND Nguyễn Văn Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an, Liên hoan NTQC CAND lần thứ XII, năm 2023 có chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác”, các đơn vị có sự đầu tư nghiêm túc. Một số ca khúc truyền thống của lực lượng CAND đã được các đơn vị đầu tư phối khí, dàn dựng, làm mới, hoà quyện giữa các loại hình nghệ thuật, giữa màu sắc vùng miền, giữa lực lượng CAND với Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và nhân dân tạo nên một bức tranh nghệ thuật sinh động cuốn hút người xem. Các đơn vị cũng nhuần nhuyễn trong việc kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa các hình thái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng với lối trình diễn của sân khấu đương đại...

Ngoài những ca khúc về Đảng, Bác Hồ, điểm sáng trong Liên hoan nă nay là những tiết mục giới thiệu nét văn hóa địa phương.

Từ sự nỗ lực của các đơn vị, Ban Giám khảo chấm chọn 4 giải Nhất toàn đoàn, gồm: Đoàn NTQC Công an TP. Cần Thơ, Đoàn Hậu Giang, Đoàn Đồng Nai, Đoàn Tây Ninh; tặng Cờ của Ban Chỉ đạo Bộ Công an cho 04 Công an đơn vị, địa phương đạt giải A; 07 Công an đơn vị, địa phương đạt giải B, 09 Công an đơn vị, địa phương đạt giải C và 02 Công an đơn vị, địa phương đạt giải khuyến khích.

Đối với giải tiết mục, Bộ Công an quyết định tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm Bằng khen của Bộ cho 21 tiết mục đạt giải A; tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cho 31 tiết mục Giải B, 33 tiết mục Giải C và 10 giấy chứng nhận cho giải chuyên đề.

Đại úy Lê Trúc Quỳnh, công tác tại Phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ cảm xúc khi nhận Giải cao tại Liên hoan: "Tiết mục của đoàn chúng tôi là “Âm vang ngày hội” – hòa tấu nhạc cụ dân tộc Khmer, mang đậm bản sắc vùng đất Sóc Trăng. Qua tiết mục này chúng tôi mang đến những nét văn hóa đặc trưng để các tỉnh bạn tìm hiểu và có sự giao lưu thêm văn hóa giữa các vùng miền".

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, năm 2023 – khu vực III với những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, tạo nên không khí sôi nổi về đời sống văn hoá, văn nghệ tại cơ sở; đồng thời, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân. Từ những điểm mới lần này, chắc rằng, những Liên hoan sau, các đơn vị sẽ đẩy mạnh tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa công an với nhân dân, phát huy hiệu quả phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.