Lộ diện Top 5 giải Cống hiến 2026: Cuộc đua của Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương

Báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) chính thức công bố Top 5 đề cử của Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20, đánh dấu chặng đua quan trọng của một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao tại Việt Nam. Cùng với đó, cổng bình chọn dành cho công chúng cũng được mở, đưa cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ bước vào giai đoạn gay cấn.

Ở hệ thống Giải Âm nhạc Cống hiến, danh sách Top 5 đề cử chính thức gồm 50 đề cử thuộc 10 hạng mục, được lựa chọn từ vòng đề cử trước đó với sự kết hợp giữa bình chọn của khán giả và Hội đồng chuyên môn. Đáng chú ý, 10 “quán quân” của vòng Top 10 đã giành “vé vàng” vào thẳng Top 5, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua năm nay.

Trong số này, Hòa Minzy là cái tên nổi bật khi xuất hiện dày đặc ở nhiều hạng mục quan trọng. Ca khúc “Bắc Bling” không chỉ góp mặt ở đề cử Bài hát của năm mà còn nằm trong danh sách Music Video của năm, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sản phẩm này. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng có tên trong hạng mục Nữ ca sĩ của năm, trở thành một trong những ứng viên nặng ký.

Bên cạnh đó, SOOBIN tiếp tục khẳng định vị thế với đề cử ở nhiều hạng mục, nổi bật là chương trình “SOOBIN live concert: All-rounder” góp mặt trong hạng mục Chương trình của năm. Sự đầu tư bài bản cùng dấu ấn cá nhân rõ nét giúp nam ca sĩ duy trì sức hút trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Ở hạng mục Nam ca sĩ của năm, Tùng Dương là một trong những đối thủ đáng gờm khi tiếp tục ghi dấu bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng và phong cách nghệ thuật riêng biệt. Anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên nổi bật khác như Đức Phúc, Quốc Thiên hay Trọng Hiếu, tạo nên một “đường đua” cân sức.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất cũng ghi dấu ấn trong danh sách đề cử. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà sản xuất Hồ Hoài Anh hay nhóm DTAP tiếp tục góp mặt ở các hạng mục quan trọng, phản ánh sự đa dạng và chuyển động mạnh mẽ của thị trường âm nhạc Việt Nam trong năm qua. Ở hạng mục Album của năm, các sản phẩm như “Phao cứu sinh” của Hương Tràm hay “Made In Vietnam” của DTAP đều được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

Không chỉ âm nhạc, Giải Thể thao Cống hiến 2026 cũng thu hút sự quan tâm với các hạng mục tôn vinh những gương mặt và thành tích nổi bật. Những đề cử như đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 hay vận động viên Nguyễn Thị Oanh với loạt huy chương ấn tượng cho thấy bức tranh thể thao Việt Nam giàu thành tích trong năm qua.

Theo Ban tổ chức, kết quả cuối cùng của các hạng mục sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm từ bình chọn của công chúng và phiếu bầu của các nhà báo, mỗi bên chiếm 50%. Vòng bình chọn chung cuộc diễn ra từ 20h00 ngày 20/3 đến hết ngày 5/4/2026, hứa hẹn tạo nên những diễn biến khó lường khi lượng người hâm mộ tham gia ngày càng đông đảo.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 dự kiến diễn ra vào ngày 15/4/2026 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình năm nay được đầu tư quy mô với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nằm trong Top 5 đề cử, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật sôi động và nhiều cảm xúc.

Với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi bật cùng sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đề cử, Giải thưởng Cống hiến 2026 đang bước vào giai đoạn cao trào. Cuộc đua giữa Hòa Minzy, SOOBIN và Tùng Dương cùng nhiều nghệ sĩ khác được dự báo sẽ còn nhiều bất ngờ đến phút chót.

Top 5 đề cử nổi bật – Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 Bài hát của năm: Ánh mắt biết cười – Quang Hùng MasterD ft Tăng Duy Tân Bắc Bling – Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry Còn gì đẹp hơn – Nguyễn Hùng Nhà tôi có treo một lá cờ – DTAP x Hà Anh Tuấn Phù Đổng Thiên Vương – Đức Phúc, Hồ Hoài Anh Music Video của năm: Bắc Bling – Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry Dù cho tận thế (vẫn yêu em) – ERIK Mãi là người Việt Nam – Trang Pháp ft Hà Lê Mục hạ vô nhân – SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú Viết tiếp câu chuyện hòa bình – Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung Nam ca sĩ của năm: Tùng Dương Đức Phúc SOOBIN (S)TRONG Trọng Hiếu Quốc Thiên Nữ ca sĩ của năm: Phương Mỹ Chi Hòa Minzy Phùng Khánh Linh Hương Tràm Võ Hạ Trâm Album của năm: Cuốn phim – Thanh Lam Giữa một vạn người – Phùng Khánh Linh Lời hẹn ước – Nguyễn Ngọc Anh Made In Vietnam – DTAP Phao cứu sinh – Hương Tràm

Top đề cử – Giải Thể thao Cống hiến 2026 Chiến tích thể thao của năm: Đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33 Đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh giành HCV SEA Games 33 Gương mặt thể thao của năm: Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá) Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh) Trịnh Thu Vinh (Bắn súng) Gương mặt trẻ thể thao của năm: Bùi Thị Kim Anh (Điền kinh) Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá) Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi lội)