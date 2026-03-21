Lộ diện Top 5 giải Cống hiến 2026: Cuộc đua của Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương

Thứ Bảy, 08:51, 21/03/2026
VOV.VN - Top 5 đề cử Giải thưởng Cống hiến 2026 chính thức lộ diện, mở ra cuộc đua gay cấn giữa hàng loạt tên tuổi nổi bật như Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương. Với cơ chế bình chọn kết hợp giữa công chúng và giới chuyên môn, mùa giải năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ đến phút chót.

Báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) chính thức công bố Top 5 đề cử của Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20, đánh dấu chặng đua quan trọng của một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao tại Việt Nam. Cùng với đó, cổng bình chọn dành cho công chúng cũng được mở, đưa cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ bước vào giai đoạn gay cấn.

Ở hệ thống Giải Âm nhạc Cống hiến, danh sách Top 5 đề cử chính thức gồm 50 đề cử thuộc 10 hạng mục, được lựa chọn từ vòng đề cử trước đó với sự kết hợp giữa bình chọn của khán giả và Hội đồng chuyên môn. Đáng chú ý, 10 “quán quân” của vòng Top 10 đã giành “vé vàng” vào thẳng Top 5, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua năm nay.

Hòa Minzy

Trong số này, Hòa Minzy là cái tên nổi bật khi xuất hiện dày đặc ở nhiều hạng mục quan trọng. Ca khúc “Bắc Bling” không chỉ góp mặt ở đề cử Bài hát của năm mà còn nằm trong danh sách Music Video của năm, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sản phẩm này. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng có tên trong hạng mục Nữ ca sĩ của năm, trở thành một trong những ứng viên nặng ký.

Bên cạnh đó, SOOBIN tiếp tục khẳng định vị thế với đề cử ở nhiều hạng mục, nổi bật là chương trình “SOOBIN live concert: All-rounder” góp mặt trong hạng mục Chương trình của năm. Sự đầu tư bài bản cùng dấu ấn cá nhân rõ nét giúp nam ca sĩ duy trì sức hút trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Soobin

Ở hạng mục Nam ca sĩ của năm, Tùng Dương là một trong những đối thủ đáng gờm khi tiếp tục ghi dấu bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng và phong cách nghệ thuật riêng biệt. Anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên nổi bật khác như Đức Phúc, Quốc Thiên hay Trọng Hiếu, tạo nên một “đường đua” cân sức.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất cũng ghi dấu ấn trong danh sách đề cử. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà sản xuất Hồ Hoài Anh hay nhóm DTAP tiếp tục góp mặt ở các hạng mục quan trọng, phản ánh sự đa dạng và chuyển động mạnh mẽ của thị trường âm nhạc Việt Nam trong năm qua. Ở hạng mục Album của năm, các sản phẩm như “Phao cứu sinh” của Hương Tràm hay “Made In Vietnam” của DTAP đều được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

Không chỉ âm nhạc, Giải Thể thao Cống hiến 2026 cũng thu hút sự quan tâm với các hạng mục tôn vinh những gương mặt và thành tích nổi bật. Những đề cử như đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 hay vận động viên Nguyễn Thị Oanh với loạt huy chương ấn tượng cho thấy bức tranh thể thao Việt Nam giàu thành tích trong năm qua.

Tùng Dương

Theo Ban tổ chức, kết quả cuối cùng của các hạng mục sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm từ bình chọn của công chúng và phiếu bầu của các nhà báo, mỗi bên chiếm 50%. Vòng bình chọn chung cuộc diễn ra từ 20h00 ngày 20/3 đến hết ngày 5/4/2026, hứa hẹn tạo nên những diễn biến khó lường khi lượng người hâm mộ tham gia ngày càng đông đảo.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 dự kiến diễn ra vào ngày 15/4/2026 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình năm nay được đầu tư quy mô với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nằm trong Top 5 đề cử, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật sôi động và nhiều cảm xúc.

Với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi bật cùng sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đề cử, Giải thưởng Cống hiến 2026 đang bước vào giai đoạn cao trào. Cuộc đua giữa Hòa Minzy, SOOBIN và Tùng Dương cùng nhiều nghệ sĩ khác được dự báo sẽ còn nhiều bất ngờ đến phút chót.

Top 5 đề cử nổi bật – Giải Âm nhạc Cống hiến 2026

Bài hát của năm:

Ánh mắt biết cười – Quang Hùng MasterD ft Tăng Duy Tân

Bắc Bling – Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry

Còn gì đẹp hơn – Nguyễn Hùng

Nhà tôi có treo một lá cờ – DTAP x Hà Anh Tuấn

Phù Đổng Thiên Vương – Đức Phúc, Hồ Hoài Anh

Music Video của năm:

Bắc Bling – Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry

Dù cho tận thế (vẫn yêu em) – ERIK

Mãi là người Việt Nam – Trang Pháp ft Hà Lê

Mục hạ vô nhân – SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú

Viết tiếp câu chuyện hòa bình – Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung

Nam ca sĩ của năm:

Tùng Dương

Đức Phúc

SOOBIN

(S)TRONG Trọng Hiếu

Quốc Thiên

Nữ ca sĩ của năm:

Phương Mỹ Chi

Hòa Minzy

Phùng Khánh Linh

Hương Tràm

Võ Hạ Trâm

Album của năm:

Cuốn phim – Thanh Lam

Giữa một vạn người – Phùng Khánh Linh

Lời hẹn ước – Nguyễn Ngọc Anh

Made In Vietnam – DTAP

Phao cứu sinh – Hương Tràm

Top đề cử – Giải Thể thao Cống hiến 2026

Chiến tích thể thao của năm:

Đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh giành HCV SEA Games 33

Gương mặt thể thao của năm:

Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng)

Gương mặt trẻ thể thao của năm:

Bùi Thị Kim Anh (Điền kinh)

Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá)

Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi lội)

 

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Giải thưởng Cống hiến 2026 Cống hiến 2026 đề cử Cống hiến Hòa Minzy SOOBIN Tùng Dương Bắc Bling âm nhạc Việt 2026 bình chọn Cống hiến giải thưởng âm nhạc Việt Nam nghệ sĩ Việt thể thao Cống hiến đề cử thể thao 2026
