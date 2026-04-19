中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Mạch ngầm” văn hóa Việt tại Kanchanaburi, Thái Lan

Chủ Nhật, 12:01, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước đây, những người Việt rời quê hương sang Thái Lan mang theo không chỉ hành trang mưu sinh mà còn cả ký ức văn hóa: nghề đánh bắt cá, hương vị ẩm thực và những tập tục truyền thống. Tại tỉnh Kanchanaburi, cộng đồng người Thái gốc Việt đã trở thành một phần trong bức tranh văn hóa địa phương.

Giữa không gian sông nước nhộn nhịp của xã Pak Phraek, nơi đây có "mái nhà chung" của một cộng đồng người Thái gốc Việt đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Theo ông Noppadon Krachangchai, Trưởng thôn 1, khu vực hiện có khoảng 6-7 dòng họ gốc Việt, tương đương 70-80 người, chiếm 30-40% dân số. Bản thân ông cũng là thế hệ thứ ba trong một gia đình người Việt định cư tại đây.

“Tổ tiên chúng tôi làm nghề đánh bắt cá, sau chuyển sang nuôi cá lồng. Hiện nay, phần lớn cộng đồng làm dịch vụ du lịch bè, đón khách từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nga và châu Âu. Đây đã trở thành nghề chính của cộng đồng người gốc Việt, góp phần đưa nơi đây trở thành một điểm du lịch quan trọng của Thái Lan”, ông Noppadon Krachangchai cho biết.

Khu vực xã Pak Phraek (tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan) hiện có khoảng 6-7 dòng họ gốc Việt sinh sống qua nhiều thế hệ

Từ sinh kế truyền thống đến mô hình dịch vụ hiện đại, hành trình mưu sinh ấy cũng phản ánh rõ nét quá trình hội nhập. Nhà ở dần chuyển sang kiến trúc Thái, ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu là tiếng Thái. Thế nhưng, chính trong dòng chảy thay đổi đó, những giá trị văn hóa gốc Việt vẫn được gìn giữ như một nền tảng tinh thần gắn kết cộng đồng.

Sự thích nghi linh hoạt đã mở ra cơ hội phát triển mới. Hoạt động du lịch bè tại Pak Phraek ngày càng chuyên nghiệp, với đầy đủ các điều kiện an toàn. Những “bè disco” phục vụ ca hát, nghỉ qua đêm trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm, đặc biệt vào dịp Songkran. Trước đây, hầu hết các bè đều được làm bằng tre, cả thân bè và phao đều làm từ tre tự nhiên. Khi sự phát triển và du lịch mở rộng, những chiếc bè tre truyền thống đã được thay thế bằng những chiếc bè có phao và khung thép để tăng độ bền và nâng cao trải nhiệm cho du khách. 

Từ nghề đánh bắt cá truyền thống, người dân nơi đây đã chuyển sang nuôi cá lồng

Những đổi thay trong sinh kế, từ nghề đánh bắt, nuôi cá truyền thống đến làm du lịch, cho thấy cộng đồng người Việt nơi đây đã chủ động thích nghi và hòa nhập với đời sống sở tại. Nhưng phía sau sự nhộn nhịp ấy, vẫn còn những lớp ký ức văn hóa âm thầm hiện diện, neo giữ dấu vết của nhiều thế hệ người Việt nơi đất khách.

Cây cầu Song An là minh chứng tiêu biểu cho sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Thái Lan. Không chỉ là điểm check-in của du khách, cây cầu còn gợi nhắc về hành trình người Việt đến đây, sinh sống dọc sông Kwai và dần trở thành một phần của vùng đất này.

Ông Pramote Unjitskul - Thị trưởng Pak Phraek cho biết: “Đây là một công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho tình hữu nghị. Trong tiếng Hán, “Song” nghĩa là một cặp, tượng trưng cho người Thái Lan và người Việt Nam; còn “An” mang ý nghĩa an lạc, hòa bình và hạnh phúc. Cây cầu dài khoảng 20–25 mét, được xây dựng như một biểu tượng cho sự hòa hợp và chung sống bình an giữa hai cộng đồng ở hai bên bờ sông”.

Cầu Song An tượng trưng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Đời sống tâm linh cũng là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng. Chùa Khánh Thọ, với lịch sử hơn 200 năm, vẫn là trung tâm sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng của người Việt nơi đây, đồng thời là điểm đến thu hút du khách. Theo Hòa thượng Thích Quốc Sanh, trụ trì đời thứ 6 của chùa, việc chùa được gắn biển tên Việt mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là một tên gọi, mà còn là sự thừa nhận về lịch sử, về cội nguồn và về những đóng góp của cộng đồng người Việt trong đời sống văn hóa - tôn giáo tại địa phương.

“Chùa Khánh Thọ giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Ngôi chùa được xây dựng trên phần đất do chính cộng đồng hiến tặng, đồng thời được người dân chung tay gìn giữ, chăm sóc để có diện mạo khang trang như ngày nay. Không chỉ có cảnh quan thanh tịnh, nhà chùa còn duy trì đều đặn các nghi lễ và hoạt động Phật giáo, trong đó có việc tụng kinh, đánh chuông. Chính những giá trị đó đã góp phần tạo nên sự tôn trọng và tin tưởng từ người dân địa phương, khi chùa vẫn gìn giữ được những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam qua nhiều thế hệ”, Hòa thượng Thích Quốc Sanh cho biết.

Món canh chua kiểu Việt - được gọi là “Kaeng Som Yuan” chế biến từ cá sông tươi, là một trong những món ăn được du khách yêu thích.

Nếu văn hóa là sợi dây gắn kết vô hình, thì ẩm thực lại là nơi “nét Việt” hiện diện rõ ràng và gần gũi nhất trong đời sống thường nhật. Món canh chua kiểu Việt - được gọi là “Kaeng Som Yuan” – chế biến từ cá sông tươi, là một trong những món ăn được du khách yêu thích. Không chỉ đơn thuần là món ăn, đó còn là ký ức được nêm nếm qua nhiều thế hệ.

Chị Hutchaporn Satianrujikanon, cán bộ phụ trách xúc tiến du lịch tại Pak Phraek, vừa hướng dẫn chúng tôi cách chế biến món ăn này vừa chia sẻ: “Trước đây, những người làm nghề sông nước dễ mắc bệnh hô hấp gọi là ‘Tạ pắn’. Canh chua này giúp cơ thể khỏe lại nhờ các nguyên liệu như ớt, chanh, hành khô, cà vàng và lá húng quế. Nó vừa là món ăn, vừa là bài thuốc dân gian được truyền qua nhiều thế hệ”.

Từ những nguyên liệu giản dị như ớt chỉ thiên, mắm tôm, hành khô giã nhuyễn, cá lăng, cà vàng, chanh và lá húng quế, món ăn tạo nên hương vị chua cay đặc trưng. Không chỉ hấp dẫn vị giác, món ăn còn được ghi nhận về giá trị dinh dưỡng.

“Người dân địa phương vẫn ăn thường xuyên món này. Ban đầu chỉ có cộng đồng người Thái gốc Việt sử dụng, nhưng dần dần món ăn đã phổ biến rộng rãi. Món ăn này có nhiều tên gọi như canh chua cà vàng, canh chua húng quế… tùy vào cách gọi của mỗi nơi. Năm 2023, món ăn này được Bộ Văn hóa Thái Lan trao danh hiệu "Món ăn đặc sắc của tỉnh" và Bộ Y tế công nhận là "Món ăn vì sức khỏe". Món ăn này được người Thái đặc biệt yêu thích vì có vị chua cay. Nếu ăn vào mùa mưa hay khi bị cảm thì mồ hôi sẽ toát ra và cơ thể sẽ khỏe lại nhanh”, chị Hutchaporn Satianrujikanon chia sẻ.

Câu chuyện của cộng đồng người Việt tại Kanchanaburi vì thế không chỉ là câu chuyện về di cư, mà còn là hành trình bền bỉ của sự hòa nhập và gìn giữ. Nhiều người chưa từng đặt chân đến Việt Nam, nhưng ký ức về cội nguồn vẫn được truyền lại qua từng món ăn, nếp nhà, mái chùa và cả trong những mong ước giản dị rằng “một ngày nào đó được trở về”.

Thuyền thúng - từ sông nước Việt Nam tới trải nghiệm du lịch Thái Lan

VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.

Thu Hoài - Minh Ngọc/VOV1
Tag: Thái Lan người Việt văn hóa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc