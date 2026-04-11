Làng du lịch Lin Chang, điểm đến khám phá văn hóa Việt hấp dẫn tại Thái Lan

Làng du lịch Lin Chang, ngôi làng Việt bình dị trên sông Kwai

Từ cầu kính Skywalk Kanchanaburi cao 12m tại ngã ba sông Mae Klong và sông Kwai, dưới bóng hoàng hôn thẫm đỏ, làng nổi Lin Chang yên bình trên mặt nước tạo nên bức tranh dung dị của một vùng sông núi hoang sơ. Nhìn về phía xa, tượng Phật khổng lồ màu trắng tại chùa Tham Khao Laem như in trên lưng chừng núi, càng khiến không gian thêm phần trầm mặc dưới ráng chiều.

Từ trên cầu kính Skywalk Kanchanaburi có thể ngắm nhìn toàn cảnh làng nổi Lin Chang.

Ông Noppadon Kachangchai, một người Thái gốc Việt đời thứ 3 tại làng Lin Chang chia sẻ: “Trước đây, tổ tiên người Việt định cư trên sông làm nghề đánh bắt cá, sau đó chuyển sang nuôi cá lồng trên sông. Hiện nay, phần lớn người dân trong làng đã chuyển sang làm dịch vụ du lịch bè. Chúng tôi phục vụ du khách đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nga và các nước châu Âu. Dịch vụ du lịch bè đã trở thành nghề chính của cộng đồng người Thái gốc Việt tại đây, đồng thời góp phần phát triển nơi đây thành một điểm du lịch quan trọng của tỉnh Kanchanaburi”.

Dưới ánh nắng chiều, trong tiếng nhạc “Loi Krathong” rộn ràng, những chiếc bè du lịch chậm trôi trên sông Kwai đang vẽ nên bức tranh sống động của cộng đồng người Việt ở Konchanaburi, nơi hai nền văn hóa Thái – Việt hòa quyện, tạo nên sắc màu mới mẻ, độc đáo hấp dẫn du khách.

Làng nổi Lin Chang dưới ráng chiều trên dòng sông Kwai thơ mộng.

Hiện nay, văn hóa Thái và Việt tại làng Lin Chang đã hòa quyện trong không gian sinh hoạt chung của cộng đồng. Chùa Khánh Thọ, ngôi chùa của người Việt ở gần làng Lin Chang không chỉ là điểm tựa tâm linh của người Việt từ hơn 200 năm về trước, mà nay còn là điểm đến tâm linh của cộng đồng người Thái ở địa phương và du khách. Những món ăn của người Việt cũng trở thành món ăn tiêu biểu của tỉnh Konchanaburi.

Chùa Khánh Thọ, ngôi chùa của người Việt hơn 200 năm tuổi bên dòng sông Kwai.

Ông Pramote Unjitskul, Thị trưởng thành phố Pak Phraek, tỉnh Kanchanaburi cho biết: “Trước đây khu vực ven sông còn hoang sơ, nhiều cây cối rậm rạp. Những năm này, chính quyền địa phương đã cải tạo, xây dựng bến tàu và quy hoạch không gian kinh doanh dịch vụ cho các bè du lịch. Hiện nay, có khoảng 400 đến 500 bè đang kinh doanh dịch vụ du lịch trên sông tại khu vực này. Du lịch bè tạo thu nhập đáng kể và ổn định cho người Thái gốc Việt địa phương. Đây hiện đã là một trong những mô hình du lịch thế mạnh của tỉnh Kanchanaburi”.

Từ cầu kính Skywalk Kanchanaburi có thể nhìn thấy làng Lin Chang, cầu Song An và chùa Tham Khao Laem, nơi có bức tượng Phật màu trắng khổng lồ trên lưng chừng núi.

“Chúng tôi đón cả khách nội địa Thái Lan và khách quốc tế đi theo tour của các công ty du lịch. Tháng 4, dịp Tết Songkran là thời điểm đông khách nhất. Có tháng chúng tôi tiếp hàng chục nghìn khách đến trải nghiệm. Vào các dịp lễ lớn, có ngày đón tới 200 - 300 xe buýt du lịch. Ngoài dịch vụ du lịch bè trên sông được khách Hàn Quốc ưa thích, chúng tôi còn có dịch vụ nghỉ qua đêm trên bè. Giá thuê trọn gói 2 ngày 1 đêm khoảng 6.500 baht (khoảng 200 USD) cho nhóm 30 - 40 người, chưa bao gồm chi phí ăn uống. Không gian trên bè được thiết kế mở, ngủ tập thể giống mô hình nhà sàn cộng đồng rất được du khách ưa chuộng”, ông Noppadon chia sẻ.

Bè du lịch của người Thái gốc Việt phục vụ du khách trên sông Kwai.

Kaeng Som Yuan, món canh cá chua của người Việt trên đất Thái

Dù hiện nay không còn nhiều người Việt làm nghề đánh bắt cá trên sông Kwai, món canh cá chua Kaeng Som Yuan, một món ăn do cộng đồng người Việt tại Kanchanaburi sáng tạo có nguồn gốc gắn liền với nghề đánh bắt cá vẫn đang hiện hữu, trở thành món ăn tiêu biểu của tỉnh Kanchanaburi và lan tỏa đến nhiều địa phương trên “xứ sở chùa vàng”.

Hiện nay, người Thái gốc Việt tại làng Lin Chang sinh sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh dịch vụ bè du lịch và nuôi cá lồng.

Món canh cá chua có tên ‘Canh chua kiểu Việt ở làng Lin Chang’, tên tiếng Thái là ‘Kaeng Som Yuan Baan Lin Chang’. Đây là món ăn được hình thành từ kinh nghiệm dân gian của cộng đồng người Việt sinh sống tại đây. Trước kia, người Việt trong làng chủ yếu làm nghề đánh bắt cá trên sông. Do thường xuyên ngâm mình trong nước lạnh nên dễ mắc một số bệnh về hô hấp. Món canh này vừa là món ăn, vừa là phương thuốc dân gian giúp người dân phòng ngừa các bệnh phát sinh từ nghề đánh bắt cá trên sông.

Món canh cá chua Kaeng Som Yuan Baan Lin Chang - Canh chua kiểu Việt ở làng Lin Chang.

Đầu bếp tại một nhà hàng nổi sát bên cầu hữu nghị Song An, cho biết: Món canh cá này khá dễ làm, nguyên liệu chính gồm ớt chỉ thiên, mắm tôm và hành khô được giã nhuyễn. Khi nước sôi, cho hỗn hợp này vào nấu, sau đó thêm thực phẩm chính là cá lăng (loại cá phổ biến trên sông của địa phương, cũng có thể thay bằng loại cá khác tùy theo khẩu vị), cuối cùng thêm cà vàng và nêm vị chua bằng chanh, thêm lá húng quế để tạo hương thơm. Món ăn có vị chua, cay đặc trưng khá giống với các món canh cá chua ở vùng duyên hải Miền Trung của Việt Nam.

Đầu bếp nấu món Kaeng Som Yuan phục vụ du khách tại nhà hàng nổi bên cầu Song An.

“Ban đầu chỉ có cộng đồng người Thái gốc Việt sử dụng món Kaeng Som Yuan, nhưng dần dần món ăn đã phổ biến rộng rãi. Năm 2023, món ăn này được Bộ Văn hóa Thái Lan trao danh hiệu “Món ăn đặc sắc của tỉnh Kanchanaburi” và Bộ Y tế công nhận là “Món ăn vì sức khỏe”. Món ăn này được người Thái đặc biệt yêu thích vì có vị chua, cay hợp với khẩu vị người Thái. Nếu ăn vào mùa mưa hay khi bị cảm thì mồ hôi sẽ toát ra và cơ thể sẽ khỏe lại nhanh”, bà Pron Phasit Trisikkhaman Kon Dee, Phó Chủ tịch nhóm Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tỉnh Kanchanaburi, chủ thương hiệu gia vị “Yod Rod” cho biết.

Cầu Song An, cây cầu biểu tượng cho sự hòa hợp hai cộng đồng Thái – Việt.

Hiện nay, món Kaeng Som Yuan đã được sản xuất dưới dạng gia vị bột chế biến sẵn, chỉ cần đun nước, cho bột vào, thêm cá và rau là có thể nấu được món canh đúng vị. Sản phẩm không chứa chất bảo quản và có thể bảo quản trong vòng một năm. Đây được xem là một sản phẩm “đặc trưng” của tỉnh Kanchanaburi mang đậm dấu ấn ẩm thực Thái - Việt, đồng thời rất tiện lợi cho du khách mang về.

Du khách tham quan cầu Song An.

Thị trưởng Pramote Unjitskul cho biết: “Cộng đồng người Việt đã sinh sống tại đây hơn 100 năm. Hiện nay, các thế hệ sau mang huyết thống Thái – Việt. Chúng tôi nhận thấy khu vực này rất phù hợp để phát triển du lịch văn hóa, ẩm thực. Cùng với món Kaeng Som Yuan, địa phương mong muốn quảng bá món ăn đặc trưng của người Việt, đặc biệt là món ăn sáng như hủ tiếu, phở, bánh tét..., thúc đẩy du lịch ẩm thực địa phương gắn với việc trải nghiệm các món ăn của Việt Nam”.

Cũng theo ông Pramote Unjitskul, Bên dòng sông Kwai còn có cây cầu Song An. Đây là một công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho tình hữu nghị Thái – Việt. Trong cách hiểu Hán ngữ, “Song” nghĩa là một cặp, tượng trưng cho hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam; còn “An” mang ý nghĩa an lạc, hòa bình và hạnh phúc. Cây cầu dài khoảng 20 - 25 mét, được xây dựng như một biểu tượng cho sự hòa hợp và chung sống bình an giữa hai cộng đồng Thái – Việt ở hai bên bờ sông. Tới đây, địa phương sẽ đưa vào sử dụng bến thuyền và một khu chợ nổi phục vụ du lịch bên cầu Song An.