“Một bữa no” (Ấn Độ) đoạt giải Phim châu Á hay nhất LH phim châu Á Đà Nẵng lần IV

Sau một tuần diễn ra sôi nổi, tối 4/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, thành phố Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư bế mạc. Dự và trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và trao giải

Ban Giám khảo Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư đã chọn ra những tác phẩm xứng đáng cho từng hạng mục trao giải thưởng. Tại hạng mục Giải thưởng Phim Châu Á, hạng mục được chờ đợi nhất của liên hoan phim có 13 bộ phim tham gia tranh tài. Ban Giám khảo trao giải Phim Châu Á hay nhất cho bộ phim: “Một bữa no” của Ấn Độ

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Giải phim hay nhất Hạng mục phim Châu Á dự thi

Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo phim Châu Á dự thi được trao cho bộ phim “Lặng Câm” của Nhật Bản; Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Emin Alper, bộ phim “Cứu rỗi” của Thổ Nhĩ Kỳ-Pháp-Hà Lan-Hy Lạp-Thủy Điển và Ả Rập Xê út; Nam chính xuất sắc nhất được trao cho diễn viên Caner Cindoruk trong phim “Cứu rỗi” của Thổ Nhĩ Kỳ-Pháp-Hà Lan-Hy Lạp-Thủy Điển và Ả Rập Xê út; Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất được trao cho Kirti Kuhari trong phim “Một bữa no” của Ấn Độ và Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho bộ phim “Xế nghèo”, biên kịch Zhuo Kailuo của Trung Quốc.

Trao Giải Đạo diễn xuất sắc nhất Hạng mục Phim Châu Á dự thi

Tại hạng mục Giải thưởng Phim Việt Nam, với 11 bộ phim tham gia thi, Ban Giám khảo trao Phim Việt Nam hay nhất cho bộ phim “Tử chiến trên không” của đạo diễn Hàm Trần; Trao Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo cho bộ phim “Truy tìm Long Diên Hương”; Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Dương Minh Chiến, phim “Truy tìm Long Diên Hương”; Nam chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Thái Hòa trong phim “Tử chiến trên không”; Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Việt Hương trong phim “Cục Vàng của ngoại”; Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho bộ phim Bẫy Tiền, biên kịch Oscar Dương.

Trao Giải Phim hay nhất Hạng mục Phim Việt Nam dự thi đối với bộ phim “Tử chiến trên không” của đạo diễn Hàm Trần

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao Giải Phê bình cho phim Châu Á trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh Châu Á; Giải phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn; Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á dành cho phim Việt Nam xuất sắc…

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư là một "bữa tiệc" điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu phim.

Trao Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo Hạng mục phim Việt Nam dự thi đối với bộ phim “Truy tìm Long Diên Hương”

Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khẳng định, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư mở rộng cả về quy mô và tư duy phát triển; mở rộng mạnh mẽ các hoạt động nghề nghiệp. Trong đó có hoạt động mới và rất thiết thực là xưởng kịch bản, diễn xuất ươm mầm tài năng, các lớp học nâng cao kỹ năng và đặc biệt là diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức.

Bà Ngô Phương Lan cho rằng, liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải mà cần trở thành nơi phát hiện tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đó chính là hướng đi mà Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang lựa chọn: “Không chỉ là điểm đến du lịch, thành phố bên Sông Hàn đã trở thành bệ phóng lý tưởng, trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ. Chúng tôi mong muốn DANAFF trở thành một nền tảng điện ảnh hoạt động quanh năm, là nơi gặp gỡ của các nhà làm phim, là không gian cho những ý tưởng mới, là cầu nối giữa Việt Nam với châu Á và từ châu Á vươn ra thế giới”.

Diễn viên Việt Hương đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất trong phim “Cục Vàng của ngoại”

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV là sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV khẳng định, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa, một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế: “Thông qua Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng thương hiệu của một thành phố sự kiện, một trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, tạo thêm động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Những kết nối được hình thành từ liên hoan phim sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới”.