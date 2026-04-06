Một châu Phi sôi động trong bộ truyện tranh “Aya ở phố Yop”

Bộ truyện tranh “Aya ở phố Yop” kể về cuộc sống đời thường của cô bạn Aya 19 tuổi và những người bạn ở khu phố sầm uất Yop, thành phố Abidjan, Bờ Biển Ngà. Với góc nhìn cởi mở sẽ hé lộ hình ảnh về một châu Phi sống động và đầy màu sắc thời hiện đại, với chiều sâu văn hóa và sức sống riêng biệt.

“Châu Phi có trường học không, mọi người ngủ trong nhà hay ngoài trời” là những câu hỏi bà Marguerite Abouet gốc Phi nhận được rất nhiều khi sang Pháp sống cùng gia đình. Đây cũng là lý do thôi thúc bà hoàn thành bộ truyện tranh “Aya ở phố Yop” để giới thiệu về châu Phi chân thực với thế giới.

Bộ truyện tranh màu Aya ở phố Yop

Chuyển tới Pháp sinh sống cùng gia đình từ năm 12 tuổi, bà Marguerite Abouet – tác giả bộ sách nhận được rất nhiều câu hỏi về châu Phi như là: “Các bạn mới ở trường học cứ hỏi tôi là hồi ở châu Phi chúng mày có ngủ trong nhà không hay ngủ ngoài trời, có đi học không, rồi bên châu Phi có xe ô tô hay không? Tôi thấy là ở Pháp người ta không biết gì về châu Phi trong khi chúng tôi ở châu Phi biết rất nhiều về thế giới phương Tây, về hình ảnh, các phim chiếu trên truyền hình. Tôi thấy là tôi cần phải kể về cuộc sống, trường học, gia đình chúng tôi ở bờ biển Ngà. Rồi tôi thấy là tôi có sứ mệnh phải kể nhiều hơn nữa về châu Phi”.

Banner ra mắt bộ truyện tranh “Aya ở phố Yop”.

Ở châu Phi có những cô gái xinh đẹp láu cá thường lui tới mấy chỗ như quán ngoài trời cực náo nhiệt và rồi gặp gỡ người khác ở “khách sạn nghìn sao”, trong khi đó một số chọn ở nhà âm thầm học hành để trở thành bác sĩ. Tại phố Yop ở Bờ Biển Ngà, như mọi nơi khác, người ta cãi nhau, làm lành, bật cười, khóc lóc, nhảy múa, người ta tìm kiếm một lối thoát cho tất cả những mớ hỗn độn đời thường. Nhà nghiên cứu Ngô Tự Lập, cựu Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ - Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội cho biết, “đây là một trong số ít những bộ truyện tranh đầu tiên về châu Phi được giới thiệu tại nước ta. Cuốn sách giúp những người Việt Nam chưa có điều kiện sang châu Phi hiểu rằng châu Phi là một lục địa của dân tộc, của các bạn trẻ cũng yêu thương, giận hờn, những khát vọng như chúng ta. Làm cho sự đồng cảm giũa thanh niên Việt Nam với thanh niên châu Phi trở nên trực quan hơn rất nhiều”.

Tác giả Marguerite Abouet và các khách mời chương trình

Theo ông Éric Soulier, Tham tán văn hoá và Hợp tác tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, bộ truyện Aya ở phố Yop đã được dịch 15 thứ tiếng trên thế giới, tác phẩm đã đạt giải thưởng tại Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême và được Bộ Giáo dục Pháp khuyên đọc: “Nhân vật Aya cũng như bạn như tôi là một cô gái bất kỳ như bao cô gái khác. Với sự năng động, sáng tạo mong muốn sống, làm việc, vui chơi và tất cả các câu chuyện xoay quanh Aya vô cùng độc đáo, đã chạm đến trái tim người dịch tác phẩm và tiếp theo tôi tin là sẽ chạm đến trái tim của tất cả các bạn đọc”.

Ông Éric Soulier, Tham tán văn hoá và Hợp tác tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam

Với phong cách thú vị, bộ truyện hơn 800 trang này kể về một châu Phi đích thực, khác xa với những định kiến thường thấy. Bộ sách đã được chuyển thể lên màn ảnh lớn (được đề cử cho giải thưởng Xê - da César năm 2014), tạo nên series truyền hình Cuộc sống mà! được chiếu trên kênh A+ và TV5 Monde/Afrique cùng khoảng 40 kênh truyền hình quốc gia châu Phi. Tác giả bộ sách, bà Marguerite Abouet thành lập và điều hành tổ chức Sách cho mọi người với sứ mệnh xây thư viện trong những khu phố, giúp người dân châu Phi dễ tiếp cận với sách hơn và chống nạn mù chữ.