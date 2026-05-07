Nét văn hóa Việt lan tỏa dưới cội Bồ Đề thiêng ở Ấn Độ

Trong không khí mừng Phật lịch 2570, đại lễ đại lễ Buddha Purnima (Vesak) vừa diễn ra tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ thu hút sự tham gia của các đoàn Phật tử đến từ hơn 40 quốc gia. Từ sáng sớm, dòng người rực rỡ sắc màu bắt đầu cuộc diễu hành từ đại tượng Phật cao 24m tiến về phía đền Mahabodhi. Mỗi đoàn mang một bản sắc văn hóa riêng, tạo nên không gian đa sắc màu dưới cội Bồ Đề thiêng liêng.

Nghi lễ Tắm Phật Việt dưới cội Bồ Đề thu hút Phật tử quốc tế

Hòa trong dòng người ấy, chị Phương Anh, một Phật tử đến từ Hà Nội, xúc động cho biết chị cùng đoàn có mặt tại bảo tháp từ lúc bình minh, tham gia rước kiệu hoa và hát vang những lời kinh tán thán cuộc đời Đức Thế Tôn. Theo chị, dù các đoàn đến từ nhiều quốc gia, mang màu sắc trang trí khác nhau, nhưng khi cùng nối dài trên phố, khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa, thay vào đó là niềm hân hoan và cảm giác cùng chung một nguồn cội.

Điểm nhấn đặc biệt của đoàn Việt Nam năm nay là không gian lễ đài được thiết lập ngay dưới cội Bồ Đề, nơi gắn với sự kiện Đức Phật thành đạo hơn hai thiên niên kỷ trước. Những năm gần đây, cộng đồng Tăng, Ni Việt Nam đang tu học tại Ấn Độ đã nỗ lực giới thiệu nét đẹp của nghi thức tắm Phật theo truyền thống Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng từ bạn bè quốc tế.

Để chuẩn bị cho sự kiện, những đóa hoa tươi được các Phật tử kỳ công vận chuyển trực tiếp từ Việt Nam sang Ấn Độ. Dưới bàn tay khéo léo của chư Tăng, Ni, đàn tràng được trang trí tỉ mỉ với ba kiệu hoa rước Phật, tượng trưng cho ba cột mốc quan trọng: Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn.

Nghi thức Tắm Phật theo phong cách Việt Nam không chỉ thu hút Phật tử nhiều nước mà còn nhận được sự quan tâm của giới chức địa phương. Hình ảnh các quan chức thực hiện nghi thức dâng nước thanh sạch lên tôn thân tượng Phật trở thành minh chứng cho sự giao thoa văn hóa tâm linh trang nghiêm, gần gũi.

Không dừng lại ở hoạt động lễ hội, sự hiện diện của Phật tử Việt Nam tại thánh địa còn gắn với việc thực hành chiều sâu tâm linh. Với chị Phương Anh, hành trình 12 năm tu tập tại cội Bồ Đề giúp chị đúc kết nhiều kinh nghiệm về chuyển hóa thân tâm. Chị cho biết, động lực lớn nhất đưa chị đến với thiền định là nhận thức về sự vô thường của cuộc sống.

Phật tử Việt Nam tham gia diễu hành cùng với hơn 40 quốc gia

Theo chị, thiền định giúp con người cân bằng lại những áp lực trong đời sống hiện đại. Trong kỷ nguyên số, khi con người liên tục tiếp nhận nhiều nguồn thông tin và năng lượng tiêu cực từ truyền thông, mạng xã hội, kỹ năng nhận diện và chuyển hóa cảm xúc trở nên quan trọng hơn. Thông qua thiền định, chị rèn luyện cách nhận diện những xao động tiêu cực ngay khi chúng vừa khởi sinh, từ đó duy trì tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực.

Sự kết hợp giữa nghi thức Tắm Phật trang nghiêm và những trải nghiệm thiền định của Phật tử Việt Nam tại Bồ Đề Đạo Tràng đã tạo nên dấu ấn khó phai trong mùa Phật đản 2026. Đó không chỉ là cách tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc, mà còn là hành trình tìm về bình an nội tại, lan tỏa thông điệp từ bi và tỉnh thức đến bạn bè quốc tế.