15 cuộc tình chóng vánh của “Góa phụ đen” Scarlett Johansson

Tưởng chừng như mối tình của Scarlett với nhà báo người Pháp Romain Dauriac đã có được cái kết có hậu, nhưng năm 2016, họ tuyên bố ly thân. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2012, kết hôn 2 năm sau đó và đã có một con gái 3 tuổi. Mối quan hệ của họ kết thúc bằng thỏa thuận về quyền nuôi dưỡng cô con gái 3 tuổi Rose Dorothy. Nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt là một trong những chàng trai may mắn đã rơi vào lưới tình với mỹ nhân tóc vàng bốc lửa. Cặp đôi Joseph và Scarlett bị bắt gặp khi cùng nhau ăn tối tại nhà hàng SoHo hồi tháng 7/2011 và hôn nhau ở một nơi khác trong thành phố New York vào tháng 9. Tuy nhiên, đại diện của Scarlett lại khẳng định “không có gì nghiêm túc” đang diễn ra giữa họ. Doanh nhân Nate Naylor và Scarlett Johansson đến với nhau sau khi cuộc hôn nhân của cô với Ryan Reynolds kết thúc. Tuy vậy, cuộc tình chóng vánh này cũng chỉ kéo dài 1 năm. Sau khi Chris Evans chia tay bạn gái Jenny Slate và Scarlett Johansson ly dị chồng, thì có nhiều tin đồn hai ngôi sao hàng đầu Hollywood đã đến với nhau. Hai ngôi sao đã dành nhiều thời gian riêng bên nhau kể từ khi thực hiện bộ phim Avengers mới nhất. Người hâm mộ mong đợi cái kết có hậu của cặp đôi quyền lực này nhưng đại diện của cả Chris lẫn Scarlett đều không có bất cứ phản hồi gì. Danh sách bạn trai của cô nàng còn có “trai hư” Sean Penn. Cả hai công khai hẹn hò khi các paparazzi chụp được bức ảnh Scarlett và nam diễn viên 50 tuổi cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng tại Los Angeles. Tuy nhiên, những suy đoán về việc chia tay cũng nhanh chóng được đưa ra, khi Scarlett tham dự Liên hoan phim Cannes một mình. Một nguồn tin tiết lộ trên Tạp chí Us Weekly: việc Sean không muốn nghiêm túc trong mối quan hệ đã khiến mối tình tan vỡ. Năm 2007, nữ diễn viên bắt đầu hẹn hò với tài tử 30 tuổi Ryan Reynolds, sau khi anh hủy hôn ước với ca sĩ nổi tiếng Alanis Morissette. Một năm sau, cặp tình nhân nhanh chóng kết hôn. Cuộc hôn nhân của hai ngôi sao kéo dài trong ba năm, trước khi họ chính thức li dị vào năm 2011. Trong bộ phim hài lãng mạn “He’s Just Not That Into You”, Bradley Cooper đóng vai một người đàn ông đã có vợ, nhưng say mê cô nàng do Scarlett hóa thân đến mức dối lừa vợ mình. Đến tháng 9/2011, cặp tình nhân trong phim lại bị đồn yêu đương khi cùng đến câu lạc bộ đêm Provocateur ở New York. Phía Scarlett khẳng định, họ chỉ gặp gỡ với tư cách những người bạn cũ. Tuy nhiên, một nhân chứng khác lại kể trên tạp chí Life & Style: “Cặp đôi đã tay trong tay và tán tỉnh nhau cho đến hết đêm.” Tin đồn hẹn hò giữa Justin Timberlake và Scarlett rộ lên khi cô xuất hiện trong video âm nhạc năm “What Goes Around / Comes Around” của anh chàng. Cặp đôi được cho là thân mật không chỉ trong lúc quay mà còn ra về cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ chính thức lên tiếng khẳng định về mối quan hệ. Scarlett Johansson và nam diễn viên "Trân Châu cảng" Josh Hartnett hẹn hò được hơn một năm. Cô chia sẻ trên tạp chí Allure: “Josh rất ngọt ngào, là một chàng trai tốt và là một người tuyệt vời. Tôi rất may mắn và cảm thấy rất hạnh phúc”. Tuy nhiên, chuyên tình lãng mạn này chỉ kéo dài một năm, bởi những kế hoạch trong công việc đã khiến họ xa nhau và dần chấm dứt mối quan hệ. Derek Jeter là một trong những cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất thế giới và là một “playboy” thứ thiệt. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh chàng “cưa đổ” Scarlett khi nàng 20 tuổi. Họ đã cùng nhau đến một bữa tiệc Giáng sinh do Microsoft tổ chức năm 2004, tại Los Angeles. Nhưng sau đó, cặp đôi nhanh chóng tan vỡ. Trở lại với cuộc sống độc thân sau khi chia tay Jared Leto, nàng Black Widow nóng bỏng lại nhanh chóng lao vào mối tình mới với nam diễn viên Patrick Wilson. Tuy nhiên, đây chỉ là mối quan hệ thoáng qua. Có nhiều tin đồn rằng Scarlett đã có màn âu yếm nóng bỏng trong thang máy khách sạn với nam diễn viên Del Toro. Sau đó Scarlett đã phủ nhận và nói: “Nếu bạn đã từng đứng trong thang máy ở Chateau Marmont, bạn biết là chỉ có thể đứng mà thôi chứ không thể làm được gì khác. Hơn nữa tôi không phải là người thích làm việc riêng tư đó ở chốn công cộng”. Tuy nhiên, Del Toro lại hoàn toàn không phủ nhận tin đồn này. Lãng tử Jude Law cũng phải lòng cô nàng khi họ gặp nhau tại giải Oscar năm 2011. Cả hai liếc nhìn và tán tỉnh nhau sau đó họ cùng rời đi. Jude và Scarlett vướng tin đồn tình cảm nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. Mối tình với Jack Antonoff có lẽ là tình yêu đầu tiên của cô nàng. Tại trường trung học, nữ diễn viên này đã hẹn hò với thành viên ban nhạc Steel Train. Jack dường như chưa quên mối tình với Scarlett ngày xưa. Anh đã viết ca khúc Better Love, mà phần lời như ám chỉ Scarlett với những câu như: “Danh vọng đến và cô ấy không thể nhớ được quá khứ của mình nữa… Này, Scarlett em đã thay đổi rồi". Khoảng đầu năm 2004, Scarlett Johansson tìm được tình yêu là trưởng nhóm 30 seconds to Mars, Jared Leto. Cả hai không ngại ngần công khai tình cảm trên phố hay tại các sự kiện giải trí. Gắn bó được hơn một năm hai người chia tay bởi có lẽ chàng ca sĩ này còn mải để tâm đến nhiều cô nàng khác nữa.

