Á hậu Huyền My diện giày công chúa “nghìn đô” đi dự sự kiện

Tối 7/1, người đẹp Huyền My đã có cơ hội xuất hiện tại một sự kiện được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Huyền My lựa chọn tông trang điểm trong suốt, khoe tối đa vẻ đẹp tự nhiên cùng cách làm tóc không cầu kỳ nhưng phù hợp với trang phục. Chiếc đầm trắng muốt xếp nhiều tầng, tôn dáng người đẹp sinh năm 1995. Phụ kiện trong lần xuất hiện này, người đẹp Huyền My lựa chọn ngọc trai vàng làm chủ đạo cho nhẫn và bông tai. Đặc biệt, đôi giày của thương hiệu Jimmy Choo phiên bản limited giúp cho cô nàng thêm phần nổi bật. Được biết, đôi giày này trên thị trường có giá trên 5.000 USD Đây là đôi giày mà Huyền My rất yêu thích và là món quà của một người đặc biệt dành cho cô trong dịp vừa qua. Người đẹp đẹp thu hút từ mọi góc nhìn. Từ vóc dáng thon gọn đến thần thái tự tin, Huyền My trở thành tâm điểm của sự chú ý tại sự kiện

