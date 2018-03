Á hậu Huyền My đọ sắc “vàng” với Lan Khuê trên thảm đỏ Cống hiến 2018

Tối 22/3 tại Hà Nội, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13-2018 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc… Trước khi lễ trao giải diễn ra, sự kiện thảm đỏ cũng có sự góp mặt của dàn “sao” như Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú, Lan Khuê… Ảnh: Ca sĩ Đăng Dương và vợ - ca sĩ Kim Xuyến. Á hậu Huyền My xuất hiện với chiếc váy kim sa lấp lánh. Chiếc váy bó sát với khoảng hở ở phần eo giúp Huyền My khoe trọn những đường cong cơ thể. Lan Khuê chọn chiếc váy vàng với những đường cắt táo bạo. Á hậu Thanh Tú diện chiếc váy nhung đỏ với đường xẻ tà giúp khoe đôi chân dài. Nhà sản xuất, nhạc sĩ, DJ Slim V. Ca sĩ Ali Hoàng Dương. Danh hài Xuân Bắc và ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Diễn viên Bảo Thanh. Ca sĩ Dương Hoàng Yến. Diễn viên Lã Thanh Huyền. Nhạc sĩ Khắc Hưng. Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên (bên trái) và cầu thủ Công Phượng (giữa). Công Phượng tham gia với tư cách khách mời trao giải cùng cầu thủ Duy Mạnh. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và Erik. Hoa hậu Nguyễn Thu Huyền và NSƯT Tấn Minh. Ca sĩ Mỹ Dung./.

