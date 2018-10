Á hậu Huyền My gợi cảm hội ngộ dàn người đẹp tại show thời trang

Tối 27/10, Á hậu Huyền My xuất hiện vô cùng nổi bật tại đêm thứ 3 của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tại Hà Nội. Huyền My diện trang phục khá đơn giản nhưng vẫn làm mọi người phải chú ý. Miss Grand Vietnam 2017 vẫn trung thành với gam màu trắng-đen. Cô phối áo sơmi trễ vai màu trắng, kết hợp cùng quần đen ống suông cá tính. Người đẹp cột tóc đuôi ngựa và trung thành với tone make up nhẹ nhàng. Tại sự kiện, Huyền My hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện set đồ khá đơn giản và kín đáo. Huyền My chụp ảnh cùng diễn viên Mạnh Trường. Cả hai cùng chụp ảnh với cách tạo dáng hết sức đáng yêu. Huyền My và người đẹp Trương Thị May. Huyền My trong khu vực khán giả trước giờ diễn. Cô chụp ảnh cùng Đỗ Mỹ Linh và ca sĩ Bích Phương./.

