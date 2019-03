Á hậu Huyền My ngồi siêu xe 6 tỷ mới tậu đi làm giám khảo

Tối 28/3, Á hậu Việt Nam 2014 được bố tháp tùng tới sự kiện bằng siêu xe thể thao hai chỗ Jaguar F-Type Coupé trị giá 6 tỷ đồng mà cô mới mua cách đây không lâu. Á hậu Huyền My đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội. Đảm nhận vai trò giám khảo, Huyền My vô cùng lộng lẫy với bộ váy ánh bạc lấp lánh, kiểu dáng lệch vai của NTK Đỗ Long. Thiết kế với phần tà cách điệu ở eo mang lại vẻ lộng lẫy và kiêu kỳ cho Á hậu Việt Nam 2014. Mặc dù vừa đáp chuyến bay từ Sài Gòn về Hà Nội trong buổi chiều và bị delay mất 1 tiếng đồng hồ nhưng Huyền My vẫn xuất hiện vô cùng chuyên nghiệp và xinh đẹp ở sự kiện. Thời gian gần đây, Á hậu đắt show khiến cô phải di chuyển liên tục giữa hai miền Nam-Bắc cũng như đi công tác nước ngoài. Huyền My trong vị trí Ban giám khảo. 2018 là năm Á hậu Huyền My gặt hái được khá nhiều thành công. Không chỉ đắt show dự event, cô còn có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu ở trong nước lẫn quốc tế. Tại đêm chung kết, Huyền My trao giải cho thí sinh có phần thi hùng biện ấn tượng nhất. Huyền My chụp ảnh cùng người hâm mộ./.

