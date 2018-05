Á hậu Thuỳ Dung xinh đẹp trong tour quảng bá Hoa hậu Việt Nam

Xuất hiện trong tour giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 tại Huế, Á hậu Thuỳ Dung thướt tha trong tà áo dài. Trước đó, Thuỳ Dung cũng tham gia tour quảng bá diễn ra tại Đà Nẵng. Thuỳ Dung nhẹ nhàng, cuốn hút trong tà áo dài. Chương trình còn có sự tham gia của nam ca sĩ Jun Phạm. “Các cô gái Huế rất là hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ, khi ăn uống, hay nói chuyện đều rất ý tứ đặc biệt là các bạn người đẹp của HHVN. Jun cảm nhận là dù cho trong đầu các bạn có nghĩ những điều dữ dội nhưng bên ngoài vẫn không nói ra.” – Cựu thành viên 365 chia sẻ. Nam ca sĩ Will cũng góp mặt tại chương trình lần này. Khi được hỏi cảm nhận về người con gái Huế, Will chia sẻ: “Will cảm thấy con gái Huế rất là đằm tính. Giống như khung cảnh ở Huế rất êm đềm, tính cách các bạn nữ cũng thế, êm đềm, từ tốn." Will nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên. Mọi thắc mắc về Hoa hậu Việt Nam 2018 đã được BTC giải đáp đầy đủ cho các bạn sinh viên. Thông qua buổi giao lưu, BTC và Á hậu Thuỳ Dung cũng đã trao học bổng từ Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ của Trung ương Đoàn cho sinh viên trường. Địa điểm tiếp theo của tour tuyển sinh chính là Đại học Ngoại thương Hà Nội, nơi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang theo học, vào ngày 10/5 tới./.

