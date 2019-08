Angelina Jolie “cố gắng không khóc” khi đưa Maddox sang Seoul nhập học

Đầu tháng 8, Angelina Jolie chia sẻ, "cảm thấy cuộc sống hiện mới bắt đầu". Minh tinh gần đây hoạt động nhiều tại Hollywood. Cô vừa hoàn thành vai diễn trong "Maleficent 2" của Disney, đang đóng phim "Those who wish me dead "của đạo diễn Taylor Sheridan.