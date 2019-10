Bà xã Justin Bieber lên tiếng trước ồn ào “gây chiến” với Selena Gomez

Trên trang Instagram cá nhân mới đây, Hailey Bieber bất ngờ đăng tải bài hát "I'll kill you" ngay sau khi Selena Gomez phát hành ca khúc mới với tựa đề "Lose you to love me". Cụ thể, ca khúc "Lose you to love me" được Selena Gomez phát hành vào đêm 22/10 và ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Rất nhiều ca từ trong bài hát được cho là ám chỉ sự thay lòng đổi dạ quá nhanh của Justin Bieber, trong đó có câu "Anh có người mới sau hai tháng, thật chóng vánh làm sao. Nó khiến em nghĩ rằng mình đáng bị như vậy".

Hailey Baldwin bị cho là "gây chiến" với Selena Gomez

Chính vì vậy, việc Hailey Baldwin đăng lên Instagram bài hát "I'll kill you" (Tôi sẽ giết bạn) của Summer Walker chỉ sau vài phút sau khi ca khúc của Selena Gomez phát hành được cho là "gây chiến". Nhiều người cho rằng, đây là phản ứng của bà xã Justin Bieber trước những gì Selena viết trong bài hát mới.

Trước những ồn ào này, Hailey Baldwin đã lên tiếng phản hồi. Dưới bài viết, "Fan nghĩ rằng Hailey Bieber gửi tin nhắn phản pháo Selena Gomez sau khi cô phát hành ca khúc Lose you to love me", Hailey Baldwin bình luận: "Xin hãy chấm dứt việc đặt điều. Không có cái gì gọi là phản pháo hay gây chiến ở đây cả. Thật nhảm nhí".

Sau khi chia tay Justin Bieber, Selena Gomez hiện tại vẫn độc thân nhưng nhiều nguồn tin cho hay cô đã sẵn sàng để mở cửa trái tim thêm lần nữa. Nhưng với nữ ca sĩ, chuyện hẹn hò không còn được đặt lên mức ưu tiên hàng đầu./.