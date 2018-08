Bella Hadid công khai hẹn hò với bạn trai The Weeknd ngay trên phố

Cánh săn ảnh đã bắt gặp Bella Hadid tay trong tay hạnh phúc, sánh đôi cùng bạn trai The Weeknd sải bước trên đường phố New York vào chiều 3/8 vừa qua. Bạn trai 28 tuổi của Bella Hadid diện nguyên set đồ thể thao năng động, khỏe khoắn. Không còn giấu giếm, Bella Hadid và giọng ca "Starboy" The Weeknd chính thức công khai hẹn hò trên phố. Bella Hadid rạng rỡ hơn khi "nối lại tình xưa" với The Weeknd. Sau cuộc tình không thành với Selena Gomez, The Weeknd trông cũng có vẻ rất hạnh phúc khi quay về với Bella. Trước đó, The Weeknd và Bella Hadid cũng đã công khai hẹn hò tại Paris vào hôm 31/5. The Weeknd và Bella Hadid từng có khoảng thời gian yêu nhau hạnh phúc trước khi chia tay vào tháng 11/2016. Thời điểm chia tay, Bella Hadid rất đau lòng. Trong thời gian độc thân, Bella cho biết cô chỉ tập trung vào sự nghiệp và không hứng thú về chuyện yêu đương với người khác. Bella Hadid từng bày tỏ, The Weeknd là tình yêu tuyệt vời đầu tiên trong đời cô. Thậm chí, Bella Hadid còn từng hủy theo dõi Selena khi biết The Weeknd hẹn hò với nữ ca sĩ này sau khi chia tay cô.

