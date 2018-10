Bella Hadid hạnh phúc đón tuổi mới bên bạn trai The Weeknd

Bella Hadid và bạn trai The Weeknd trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi đang sải bước trên đường phố New York vào ngày 9/10 vừa qua. Siêu mẫu đón tuổi mới đầy hạnh phúc bên người yêu. Bella Hadid và The Weeknd đã cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Sadelle. Người mẫu 22 tuổi tình tứ khoác tay bạn trai. Cặp đôi không ngừng thể hiện tình cảm giữa chốn đông người. Bella Hadid và bạn trai The Weeknd tái hợp vào hồi đầu năm nay sau khoảng thời gian "đường ai nấy đi". Thậm chí, The Weeknd còn từng gọi bạn gái là "Thiên thần" trên trang cá nhân. Bella Hadid là một trong những "chân dài" đình đám nhất thế giới hiện nay. Dù bận rộn với công việc nhưng cả hai luôn sắp xếp thời gian để được ở bên nhau. Thời điểm sau khi chia tay Bella Hadid, The Weeknd đã có cuộc tình mới với Selena Gomez nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài được 10 tháng thì kết thúc. Cuộc tình tan vỡ với The Weeknd đã khiến Bella Hadid từng rất đau lòng. Trong thời gian độc thân, Bella cho biết cô chỉ tập trung vào sự nghiệp và không hứng thú về chuyện yêu đương với người khác.

