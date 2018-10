Bella Hadid và bạn trai The Weeknd tay trong tay dạo phố

Cánh săn ảnh vừa bắt gặp Bella Hadid và The Weeknd tay trong tay trên đường phố New York hôm qua (29/10). Cặp đôi cùng nhau đi ăn trưa. Cả Bella và bạn trai cùng cười nói rất vui vẻ và nắm tay nhau không rời. The Weeknd và Bella Hadid yêu nhau từ năm 2014. Họ từng là một cặp đẹp đôi suốt 18 tháng trước khi chia tay vào tháng 11/2016. Ít lâu sau, giọng ca "Starboy" đã có cuộc tình mới với Selena Gomez, nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài được 10 tháng thì kết thúc, và Selena nhanh chóng tái hợp với Justin Bieber. Tin đồn Bella Hadid và The Weeknd tái hợp rộ lên hồi tháng 4, cặp đôi 9X bắt gặp âu yếm nhau tại đại nhạc hội Coachella ở Indio, California. Sau màn trình diễn của The Weeknd trên sân khấu, nhiều nhân chứng khẳng định nhìn thấy họ ở cạnh rất lâu, thậm chí là hôn nhau. Quay lại với nhau sau một khoảng thời gian chia tay, Bella Hadid và The Weeknd dường như đang rất hạnh phúc.

Cánh săn ảnh vừa bắt gặp Bella Hadid và The Weeknd tay trong tay trên đường phố New York hôm qua (29/10). Cặp đôi cùng nhau đi ăn trưa. Cả Bella và bạn trai cùng cười nói rất vui vẻ và nắm tay nhau không rời. The Weeknd và Bella Hadid yêu nhau từ năm 2014. Họ từng là một cặp đẹp đôi suốt 18 tháng trước khi chia tay vào tháng 11/2016. Ít lâu sau, giọng ca "Starboy" đã có cuộc tình mới với Selena Gomez, nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài được 10 tháng thì kết thúc, và Selena nhanh chóng tái hợp với Justin Bieber. Tin đồn Bella Hadid và The Weeknd tái hợp rộ lên hồi tháng 4, cặp đôi 9X bắt gặp âu yếm nhau tại đại nhạc hội Coachella ở Indio, California. Sau màn trình diễn của The Weeknd trên sân khấu, nhiều nhân chứng khẳng định nhìn thấy họ ở cạnh rất lâu, thậm chí là hôn nhau. Quay lại với nhau sau một khoảng thời gian chia tay, Bella Hadid và The Weeknd dường như đang rất hạnh phúc.