“Biểu tượng” Megan Fox tình tứ nắm tay bồ trẻ khi ra nước ngoài quay phim

Megan Fox và Machine Gun Kelly gây chú ý khi đang tay trong tay sánh bước tại một resort ở Puerto Rico vừa qua. Trong bức ảnh của một người bạn chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Machine Gun Kelly tình tứ ôm Megan trong tay khi cả hai chụp hình cùng cả đoàn làm phim. Được biết, cặp đôi đến quốc đảo này để quay phim điện ảnh "Midnight In The Switchgrass".

Megan Fox và Machine Gun Kelly sánh đôi tình tứ

Megan Fox và Machine Gun Kelly quay phim điện ảnh "Midnight In The Switchgrass" ở Puerto Rico từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đến tháng 3 vừa qua, do dịch Covid-19 bùng phát nên đoàn làm phim buộc phải tạm dừng quay và trở về Mỹ.

Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, Megan Fox và Machine Gun Kelly nảy sinh tình cảm.



Cách đây không lâu, Megan Fox cũng được trông thấy đến biệt thự của tình trẻ ở Hollywood. Cả hai cùng nhau rời nhà, đi chơi tối trên xe của Megan.



Trước đó, Brian Austin Green đã lên tiếng xác nhận anh và Megan Fox chia tay. Megan Fox và Brian Austin Green từng là một trong những cặp đôi gắn bó bền lâu nhất, họ đã ở bên nhau suốt 16 năm, trải qua nhiều thăng trầm, cho tới khi tuyên bố chia tay hồi giữa tháng 5/2020. Cặp đôi đã có 10 năm sống trong hôn nhân và có 3 người con.

Mối quan hệ của cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió trước khi chính thức "đường ai nấy đi". Theo Hollywood Life, Brian Austin Green đã vô cùng đau đớn và sốc khi Megan Fox quyết định chia tay với lý do "thích cảm giác ở một mình".

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tiết lộ Megan Fox đang yêu rapper Machine Gun Kelly./.