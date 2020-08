BLACKPINK gây bão với loạt ảnh teaser đẹp tựa nữ thần

Mới đây, nhóm nhạc nhà YG đã hé lộ những hình ảnh mới nhất cho chương trình thực tế "BLACKPINK's Summer Diary in Seoul". Ngay khi vừa đăng tải, loạt ảnh teaser này đã nhanh chóng gây bão bởi nhan sắc, tạo hình của 4 cô gái.

Sở hữu gương mặt hoàn mỹ, vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào, Jisoo toả sáng với hình tượng dịu dàng.



Khác với những hình ảnh lạnh lùng, cá tính của "How you like that", Jennie, Lisa, Jisoo, Rosé xuất hiện với tạo hình nàng thơ nữ tính, ngọt ngào. Được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc, chị cả BLACKPINK khiến fans ngây ngất bởi vẻ đẹp mong manh, thanh khiết.

Cô nàng Rosé vẫn đầy thu hút với mái tóc tím nổi bật. Gương mặt sở hữu nét đẹp hoàn hảo khiến diện mạo của Rosé càng trở nên mơ màng, bí ẩn. Trong khi đó, Jennie xinh đẹp tỏa sáng với hình tượng dịu dàng. Mái tóc đen vàng càng tôn lên vẻ quyến rũ, cá tính của Jennie.

Đặc biệt là cô út Lisa trở nên điệu đà hơn so với hình ảnh cá tính thường thấy. Lisa khoe vóc dáng mảnh mai và xương quai xanh quyến rũ. Đường nét chuẩn mẫu cùng thần thái quyến rũ của cô khiến người xem không thể rời mắt.

Sắp tới, BLACKPINK sẽ chính thức tái xuất đường đua K-pop với sản phẩm âm nhạc đặc biệt kết hợp với ngôi sao nhạc Pop, Selena Gomez. Đây sẽ là đĩa đơn tiếp theo sau "How you like that", mở đường cho album phòng thu đầu tay của BlackPink, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 2/10.

Giọng ca "Good for you" bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu kết hợp cùng các nghệ sĩ K-pop. Selena Gomez cho biết: "Rất vui mừng được thông báo rằng BlackPink và tôi sẽ cùng ra mắt bài hát mới vào ngày 28/8"./.