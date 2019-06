Á hậu Hoàng My cùng hành trình đi trải qua nhiều chặng đường, đặc biệt là vùng núi cao, vùng sâu được tổ chức vào tháng 4/2019 vừa qua. Đến với Đại học Hàng Hải, Hoàng My rất xúc động vì lần đầu được gặp các chiến sĩ hải quân trong bộ đồng phục xanh, trắng ngoài đời. Đây là một trong những hình ảnh Hoàng My thấy đẹp nhất ở “Hành trình từ trái tim”.