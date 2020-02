Cận cảnh bộ váy gây sốc của Natalie Portman tại lễ trao giải Oscar

Tối 9/2 (theo giờ địa phương), nữ diễn viên Natalie Portman đã “gây bão” truyền thông khi diện thiết kế đầm màu đen với điểm nhấn là lớp lưới màu vàng ở thắt lưng kết hợp áo choàng của Dior Haute Couture ở lễ trao giải Oscar năm nay.

Natalie Portman "gây bão" với trang phục thêu tay chỉ vàng tên những nữ đạo diễn không được đề cử tại Oscar lần thứ 92.

Bộ váy tôn lên vẻ đẹp của mỹ nhân hàng đầu Hollywood. Trang phục của cô trở thành biểu tượng nữ quyền khi có thêu tay chỉ vàng tên những nữ đạo diễn không được đề cử tại Oscar năm nay. Đó là các đạo diễn như Greta Gerwig (Little Women), Lulu Wang (The Farewell), Lorene Scafaria (Hustler), Mati Diop (Atlantics), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har’el (Honey Boy), Céline Sciamma (Portriat of a Lady on Fire’s).

Ở lễ trao giải Oscar lần thứ 92 này, nữ đạo diễn Greta Gerwig gây tiếc nuối khi không được đề cử hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" dù "Litte Woman" cạnh tranh ở hai hạng mục "Phim xuất sắc" và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc", Lulu Wang cũng không được gọi tên dù "The Farewell" nhận nhiều khen ngợi của giới phê bình và khán giả. Lorene Scafaria và bộ phim "Hustlers" "trắng tay" tại Oscar năm nay.

Portman chia sẻ về ý nghĩa của trang phục: "Tôi muốn tôn vinh những phụ nữ chưa được ghi nhận dù đã có những tác phẩm đáng kinh ngạc trong năm nay theo cách của mình".

Hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" năm nay là cuộc đua của các đạo diễn tài ba Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Bong Joon Ho (Parasite). Trong đó, đạo diễn châu Á Bong Joon Ho chiến thắng.



Các nghệ nhân ở Dior đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện chiếc váy đặc biệt này.

Trong lịch sử 92 năm của Oscar, chỉ có năm phụ nữ được đề cử "Đạo diễn xuất sắc" gồm: Lina Wertmüller (Seven Beauties, 1975), Jane Campion (The Piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in Translation, 2003), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, 2009) và Greta Gerwig (Lady Bird, 2017). Trong đó đề cử nam đạo diễn là 350. Kathryn Bigelow làm nên lịch sử khi trở thành phụ nữ đầu tiên chiến thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" nhờ bộ phim The hurt locker tại Oscar năm 2010./.