“Chạy trốn thanh xuân“: Khán giả tranh cãi, đòi làm tiếp phần 2

Sau tất cả, An và Phi đã quay trở lại với nhau

"Chạy trốn thanh xuân" đã khép lại với kết thúc có hậu: An (Lưu Đê Ly) và Phi (Huỳnh Anh) cũng đã đến với nhau. Cái kết viên mãn khiến khán giả thích thú nhất là dù chưa làm đám cưới nhưng An đã mang đến cho Phi một tin bất ngờ, cô đã có thai. Vậy là sau bao năm kiên nhẫn chờ đợi An, cuối cùng tình cảm của Phi cũng được đáp lại như ý.

Phi hạnh phúc, cưng nựng An

Còn bà Mỹ- mẹ của An, sau nhiều năm xa cách cũng đã trở về ngôi nhà xưa để thắp hương cho người mẹ đã mất của mình. Bà vô cùng hối hận về những việc mình đã gây ra cho mẹ và con gái. Bà Mỹ chua xót thừa nhận, cuộc sống cô độc khó khăn hiện tại chính là cái giá phải trả cho những điều tồi tệ bà đã gây ra trước đây. Bà Mỹ còn không dám nghĩ đến chuyện sẽ được gặp lại An - cô con gái do bà đứt ruột đẻ ra.

An gặp lại mẹ ruột sau bao năm xa cách

Về phía An, sau những chuyện Phi kể và sau tất cả những sự thay đổi của bà Mỹ, cô đã quay về bên mẹ. Từng không thể tha thứ cho những lồi lẫm mà bà Mỹ gây ra cho mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mẹ phát cháo từ thiện ở bệnh viện, An không thể cầm được nước mắt. Bà Mỹ nhìn thấy con gái cũng rưng rưng xúc động. Cầm bát cháo mẹ nấu trên tay, An trào nước mắt. Vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng, An đã có thể gạt bỏ quá khứ đau buồn để tha thứ lỗi lầm cho mẹ, để hai mẹ con có thể sống vui vẻ bên nhau từ đây.

Ở một tình huống khác, dù đã ly dị, và kể cả cu Bin không phải con ruột của mình, nhưng Nam (Mạnh Trường) vẫn rất yêu quý cậu bé. Nam thường xuyên gửi tiền để Châu (Phan Minh Huyền) có thể chăm sóc bé tốt hơn và điều này khiến Châu thấy áy náy. Sau tất cả mọi chuyện, Nam đã bỏ qua mọi chuyện cho Châu. Cả hai đối diện với nhau như những người bạn, cùng chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống. Khi biết anh sẽ chuyển công tác vào Sài gòn, Châu còn dặn Nam đủ thứ và cô mong anh hạnh phúc.

Nam và Châu trở thành bạn bè sau khu ly hôn

Ý kiến trái chiều về cái kết của "Chạy trốn thanh xuân"

Khép lại 36 tập phim, "Chạy trốn thanh xuân" đã làm "tan chảy" trái tim khán giả bởi cái kết có hậu, đẹp như ngôn tình. Gặp sóng gió ngay từ khi chưa ra mắt với sự góp mặt của nữ chính Lưu Đê Ly bị phản ứng vì ồn ào đời tư khiến nhiều khán giả từng tuyên bố tẩy chay "Chạy trốn thanh xuân" nhưng càng về sau, phim càng thu hút và trở nên hấp dẫn.

Dù là một cái kết có hậu cho các tuyến nhân vật nhưng vấn đề nội dung vẫn gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều fan của phim đồng loạt lên tiếng cho rằng, sau khi xem, họ thấy kết phim hay và có cảm giác như tìm lại được "thanh xuân" của chính mình. Cụ thể, một độc giả có tên Quỳnh Trần chia sẻ, "Cảm giác được quay lại thanh xuân của chính mình. Xem phim thấy mình ở đâu đó, một thời thanh xuân vui có, buồn có nhưng sẽ mãi là những kỉ niệm không thể quên".

Cảnh các thành viên trong phim trở về xóm trọ cũ bị đánh giá "nhạt"

Đồng tình với quan điểm đó, một độc giả khác có tên Trang Đỗ bình luận rằng, "Thứ tình yêu "cậu - tớ" vẫn đẹp hơn bao giờ hết. Cảm ơn bộ phim mang đến khán giả thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hẳn là ai đã từng qua sẽ thấy như được sống lại thời thanh xuân và ai đang trải qua sẽ càng thêm trân quý quãng thời gian tuyệt vời này".

Còn độc giả có tên Hà Trương Trương lại khẳng định, "Thông điệp thật tuyệt, sau tất cả chúng ta vẫn tìm thấy một thanh xuân tuyệt vời. Thương An ở quá khứ và chúc mừng An ở hiện tại".

Dù cái kết có hậu nhưng "Chạy trốn thanh xuân" vẫn được coi là chưa làm hài lòng khán giả, vẫn còn những "hạt sạn" tồn đọng trong phim. Cụ thể, thái độ của Nam khi gọi điện cho Phi thông báo sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp và anh yêu cầu không để cho An biết chuyện này khiến người xem thấy khó hiểu. Điều này khiến không ít người bức xúc cho rằng, câu nói của Nam như ngầm khẳng định An vẫn còn tình cảm với anh, Nam lo sợ An sẽ buồn, sẽ "sốc" khi anh rời xa Hà Nội, trong khi đó An đã tìm được cho mình bờ vai vững chắc và yêu cô hết lòng, đó là Phi.

Ngoài ra, khán giả cũng mong chờ phản ứng của bố Phi khi biết cô gái mà con trai mình theo đuổi lại từng là người yêu cũ của anh họ Phi - là Nam. Nhưng quả thật, người xem đã thất vọng khi không có tình tiết này trong phim. Ngoài ra, Châu - một cô gái có tình yêu vô bờ bến với Nam lại như bị đẩy xuống "địa ngục" khi chịu cái kết bi thương bởi cô đặt tình yêu không đúng chỗ. Chính tình yêu biến cô trở thành con người đầy hận thù, làm thay đổi con người cô, từ một cô gái tốt, trong sáng đã biến thành người đầy thủ đoạn rồi cuối cùng hạnh phúc vẫn chẳng mỉm cười với cô. Nhiều người cho rằng, Châu không xứng đáng phải nhận đau khổ mà lỗi ban đầu là do người khác gây ra cho cô.

Hơn nữa, cảnh An, Phi, Thùy, Xuân, Vy, Đạt và Duy quay trở lại xóm trọ nhớ về một thời thanh xuân đã qua cũng bị đánh giá là nhạt nhưng lại chiếm lượng thời gian lớn. Nhiều người cho rằng, những ký ức một thời chỉ nên điểm qua rất ngắn gọn, thay vào đó dành thời gian để giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng như phản ứng của bố Phi, mối quan hệ giữa An và ông Trường cũng cần được giải quyết,...

Đồng tình với quan điểm đó, độc giả có tên Hồng Nhung Đỗ cho biết, "Thực sự chưa thấy thỏa mãn, không thấy nhắc gì đến bố Phi, đó chính là điều mình thắc mắc từ nhiều tập trước là liệu bố Phi có chấp nhận An hay có thái độ thế nào khi biết Phi yêu người yêu cũ của Nam, cũng không giải quyết vấn đề của An và bố đẻ".

Độc giả Nguyễn Hồng Vân cũng cho rằng, "Vẫn chưa hoàn hảo lắm, mình không hiểu sao An và ông Trường biết nhau là bố con từ bao giờ, hoàn cảnh nào mà cuối phim cũng không chịu nhận nhau, ông Trường cũng không gặp lại bà Mỹ 1 lần. Anh giang hồ (Phan Thắng) cũng không có cảnh gặp con 1 lần sau khi biết đó là con mình. Kể ra cho Châu lấy anh đó thì hay, trọn vẹn 1 gia đình".

Cùng với đó, không ít người cho rằng, cảnh các nhân vật hoài niệm và trở về xóm trọ ôn lại kỷ niệm xưa vô cùng "nhạt" và kém duyên.

"Đoạn quay lại xóm trọ như kiểu cố làm cho trọn vẹn nhưng lại nhàm chán, giá mà bỏ đoạn đấy thay vào giải quyết mấy vấn đề tồn đọng hoặc thay bằng đám cưới chung của 2 cặp An - Phi, Xuân - Thùy thì hay hơn" - Độc giả Phương Thảo lên tiếng.

Tuy nhiên, sau khi "Chạy trốn thanh xuân" kết thúc, những bình luận dành cho đạo diễn phim như "Đạo diễn đã được an toàn", "Hay quá! mà có khi khán giả doạ đốt nhà đạo diễn nên mới có cái kết hay thế", "Đạo diễn đã bảo toàn được tính mạng".... là những bình luận hài hước nhất của khán giả.

Đồng thời, nhiều khán giả kêu gọi nhà sản xuất nên làm tiếp phần 2. Cụ thể nhiều người cho rằng, "Nên có phần 2, các cặp đó có con rồi sum họp", "Một lần nữa đề nghị nghiêm túc là làm phần 2", "Phim đang hay lại đứt dây đàn", "Phần hai sẽ là cuộc sống gia đình của dàn diễn viên"..../.

Tố Uyên/VOV.VN

