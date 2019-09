Chi Pu cùng dàn sao hào hứng tham dự bữa tiệc kinh dị"IT: Chapter Two"

Được đánh giá là siêu phẩm kinh dị đáng mong chờ nhất năm, buổi công chiếu đầu tiên của "IT: Chapter Two" thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao Việt yêu thích điện ảnh.

Trai đẹp Lãnh Thanh tạo dáng lạnh lùng với chùm bóng đỏ đặc trưng của phim IT.

Khánh Linh The Face khoe đôi chân dài thon gọn trong set đồ năng động.

"IT: Chapter Two" hứa hẹn không chỉ khiến khán giả “rùng mình” và “thót tim” bởi những thước phim đầy ám ảnh mà gã hề Pennywise gieo rắc, mà còn mang đến nhiều cảm xúc về tình bạn của The Losers Club sau 27 năm và tinh thần bảo vệ cái thiện chống lại cái ác,...