Chi Pu khuấy động sân khấu trước hàng trăm sinh viên

Vừa qua, Chi Pu đã xuất hiện với vai trò giám khảo vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng của một trường ĐH tại TP.Hồ Chí Minh. Tham gia cùng với Chi Pu còn có đại diện lãnh đạo nhà trường và beatboxer Thái Sơn. Xuất hiện tại đây, Chi Pu chọn cho mình trang phục trắng nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ cũng chiếm được cảm tình của đông đảo sinh viên có mặt tại hội trường. Vòng chung kết của cuộc thi có 12 thí sinh, thể hiện nhiều tài năng khác nhau: hát, nhảy hiện đại, diễn thuyết, ảo thuật,… để chinh phục 3 vị giám khảo. Chiến thắng thuộc về thí sinh trình diễn ca khúc “Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau” do ca sĩ Bích Phương thể hiện. Bên cạnh đó, Chi Pu còn khuấy động không khí với 2 bản hit "Talk to me" và "Từ hôm nay". 2 ca khúc sôi động đã khiến khán phòng như vỡ òa, sinh viên nhiệt tình cỗ vũ cho mình trình diễn hết mình của nữ ca sĩ. Những bước nhảy điêu luyện của Chi Pu khuấy động hàng trăm sinh viên. Cả khán phòng hò reo theo màn trình diễn của nữ ca sĩ. Sau khi ra mắt ca khúc mới nhất mang tên “Đóa hoa hồng”, Chi Pu liên tục bận rộn với lịch trình biểu diễn. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn là gương mặt được “chọn mặt gửi vàng”, trình diễn trong các chương trình lớn, thu hút sự chú ý của truyền thông Chi Pu đã trình diễn cùng các thí sinh xuất sắc nhất chung khảo phía nam Hoa hậu Việt Nam trong phần thi bikini, tiết mục đặc biệt trong show diễn kỉ niệm 8 năm của NTK Đỗ Long,…

