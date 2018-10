Chuyện chưa kể của Mâu Thuỷ khi quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ

Cuối tuần qua, trong chương trình được tổ chức tại Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM. Á hậu Mâu Thủy, ca sĩ Thanh Duy và và các chuyên gia nhiều lĩnh vực đã giao lưu, ký tặng sách cho sinh viên.

Á hậu Mâu Thuỷ.

Á hậu Mâu Thủy ghi điểm với chiều cao nổi trội, vóc dáng khỏe khoắn, gương mặt xinh đẹp và giao tiếp thông minh. Trước khi đến với danh hiệu Á hậu Hoàn vũ 2017, Mâu Thủy từng là người mẫu, chinh chiến không ít các cuộc thi sắc đẹp. Tinh thần không ngại khó khăn, luôn có mục tiêu và nỗ lực đạt được là những gì khán giả thấy được ở Mâu Thuỷ. Hành trình đi đến thành công của Mâu Thủy trải qua nhiều áp lực, khó khăn, nhưng cô gái sinh năm 1992 lại coi đó là thử thách.

Mâu Thuỷ phải bắt đầu từ con số 0 khi thi Hoa hậu.

Á hậu kể về quyết định mạo hiểm khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Mâu Thủy từng được chú ý trước đó với vai trò mẫu chuyên nghiệp cùng danh hiệu Quán quân của Vietnam’s Next Top Model. Sự nổi tiếng dành cho “chân dài” này là sẵn có trong showbiz. Những lần xuất hiện trên sàn diễn runway quốc tế cũng trở thành dấu mốc ấn tượng. Thế nhưng, Mâu Thuỷ từ một người mẫu thương mại ở New York, chấp nhận bỏ hợp đồng 3 năm làm việc ở trời Tây để thi hoa hậu. Tham gia cuộc thi này có nghĩa Mâu Thủy phải bắt đầu từ con số 0. Tưởng là lợi thế khi có kinh nghiệm catwalk, dạn dĩ trước ống kính hay được truyền thông chú ý, nhưng đó lại trở thành áp lực khi cô phải “cởi bỏ” lớp áo người mẫu để tìm hào quang, thần thái của một hoa hậu.

Vẻ xinh đẹp, rạng rỡ của Mâu Thuỷ.

Mâu Thủy nói: “Đó là một thử thách rất lớn bởi một là được tất cả, hai là không còn gì. Tất cả mọi thứ từ hình ảnh, thần thái, tiêu chí của cuộc thi đều trở thành áp lực. Fan kỳ vọng, mong chờ, đặt niềm tin Thủy ở vị trí cao nhất nên Thủy luôn phải nỗ lực cố gắng để đứng ở top đầu, để xứng đáng với sự mong chờ của khán giả. Trong một khoảnh khắc nào đó, Thủy đã muốn từ bỏ. Nhưng Thủy nghĩ lại lý do mình bắt đầu.

Thủy đã đầu tư toàn bộ số tiền tích lũy khi làm việc ở New York và nửa năm sau đó TPHCM, đã vượt qua cảm giác không được ngân hàng cho vay tiền khi phải lo nhiều chi phí do cuộc thi kéo dài, đã chịu ấm ức không thể nói với bất kỳ ai rằng mình không có tài chính vẫn đi thi hoa hậu, đã dốc lực rèn luyện hình thể, diễn xuất, tài năng để bước vào cuộc đua … Vậy không có lý do gì để Thủy từ bỏ con đường mình đã chọn".

Một câu chuyện nữa Mâu Thủy không bao giờ quên là mẹ cô phải đi xe đò ra Nha Trang và không có tiền để mua một chiếc váy đến xem con gái thi chung kết. “Thủy tự hứa sẽ chăm lo cho mẹ nhiều hơn và luôn trân quý, cảm ơn khoảng thời gian khó khăn đã cho Thủy biết trân trọng những giá trị như bây giờ. Ba mất từ khi Thủy 5 tuổi nên Thủy không cho phép mình yếu đuối, gục ngã mà phải luôn là bờ vai vững chắc cho mẹ”.

Góp mặt trong chương trình, Thanh Duy kể về thăng trầm, biến cố khi theo đuổi ước mơ làm ca sĩ nhưng anh không buông xuôi và đã giành ngôi vị Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2008, xuất hiện trên nhiều những chương trình truyền, là Quán quân gameshow Gương mặt thân quen 2015 và được nhiều fan yêu quý./.

