Chuyện showbiz: Cố tình mặc đồ đen, Nhã Phương vẫn để lộ bụng bầu?

Mới đây trên trang cá nhân của NTK Lê Thanh Hòa đã chia sẻ những hình ảnh làm việc cùng với ekip, trong đó có những bức ảnh chụp chung cùng bà xã Trường Giang - Nhã Phương. Dù đã diện chiếc váy màu tối, với phần thân xòe và khéo léo dùng tay che trước bụng, thế nhưng Nhã Phương vẫn “lộ” vòng 2 to bất thường, càng làm tin đồn mang bầu có thêm cơ sở. (Sao star) Chiếc đầm dạ hội mà Phương Nga diện trong đêm chung kết Miss Grand International được lấy ý tưởng từ đôi cánh kết hợp biểu tượng hạt ngọc vàng - cây lúa chín của Việt Nam. (VOV.VN) Sau một ngày im lặng khi "ông bầu" Quang Huy khẳng định ly hôn, hình ảnh Phạm Quỳnh Anh cười rạng ngời bên bạn bè được fan chia sẻ nhiệt tình. (VTC News) Hôm nay, 24/10, Britney Spears tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ra mắt ca khúc hit của mình “Baby One More Time”. Ca khúc đã tạo dựng nên tên tuổi của cô trong làng âm nhạc thế giới, với hình tượng nữ sinh buộc tóc hai bên, mặc sơ mi buộc eo, thể hiện nhiều động tác vũ đạo mạnh mẽ... (Báo pháp luật) Justin Bieber và "chân dài" Hailey Baldwin xuất hiện tình tứ bên nhau khi đi dự bữa tiệc đêm trên du thuyền lúc nửa đêm ở Los Angeles vừa qua. (VOV.VN) Tham gia các hoạt động nhân ái gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy thường để mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ, tự tin với nhan sắc tự nhiên. (Zing) Nữ ca sĩ Hồng Nhung đưa hai con đi cùng trong chuyến tham quan tự nhiên và ngắm nhìn những động vật hoang dã tại Sri Lanka. (VTC News) Sau 4 tháng vắng bóng trong làng giải trí, nữ diễn viên Lưu Thi Thi xuất hiện với thân hình mập mạp làm dấy lên tin đồn mang thai. (Zing) Mai Ngô và Tùng Maru đã thị phạm vũ đạo cho cú Oneshot khó nhằn trong phim điện ảnh "Thạch Thảo". (2sao) Vốn quen thuộc với hình ảnh dịu dàng nữ tính ở thời điểm đăng quang Hoa hậu Du lịch 2008, Ngọc Diễm quyết định cắt tóc ngắn thay đổi phong cách. (Vietnamnet)

