Chuyện showbiz: Cường Đô la buồn bã phát ngôn lạ trước tin đồn kết hôn

Cường Đô la bất ngờ phát ngôn lạ giữa tin đồn kết hôn với Đàm Thu Trang, "Làm điều đúng đắn chưa bao giờ là dễ dàng". (FBNV) Thay đổi 180 độ từ ngoại hình đến tính cách, Hạ Vi bị cho là đang "nổi loạn" sau sóng gió tình ái đường ai nấy đi với Cường Đô La. (2sao) Tờ báo OK! Australia mới vừa thông tin cặp đôi Miley Cyrus và Liam Hemsworth đã hủy đám cưới vì lý do không thống nhất về thời điểm đám cưới và có con với nhau. (Một thế giới) Á hậu Tú Anh vừa tung ra trọn bộ ảnh cưới đẹp mơ màng ngay trước thềm hôn lễ. Chỉ còn 2 ngày nữa, cô sẽ bước vào ngày trọng đại của đời mình - lễ cưới với bạn trai 9x. (VOV.VN) Trường Giang vô tình nói hớ chuyện Trấn Thành sắp có con khiến những ai có mặt không khỏi bất ngờ, "Trấn Thành giờ đã có vợ, sắp có em bé. À, sắp tới có nhiều việc, lo cho gia đình hai bên nên phải đi kiếm tiền nhiều". (Ngôi sao) Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Vy vui vẻ bật mí với mọi người về cuộc tái ngộ giữa mình và Tô Hữu Bằng. Khi được hỏi giữa 2 người có câu chuyện thú vị nào trong chuyến đi vừa qua, nàng "Én nhỏ" hài hước trả lời: "Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca vốn dĩ là một cặp đôi nhưng ngay khi xem chương trình này thì thấy họ tuyệt đối không thể nào là một đôi được". (Ngôi sao) Huỳnh Anh vẫn bình tĩnh giữa bão scandal lộ ảnh "nhạy cảm". Thậm chí, anh còn đăng status trên instagram dành cho bạn gái mới. (Phunutoday) Một vài bức ảnh lộ ra gần đây làm nổi lên nghi vấn bạn gái Hoài Lâm đã trải qua thời gian mang bầu và sinh con. (Eva) Lều Phương Anh không giấu diếm việc mình có đi Hàn Quốc để hoàn thiện vẻ ngoài sau thời gian sinh con. Cô tự tin và hài lòng với ngoại hình hiện tại để chuẩn bị cho những kế hoạch mới. (Thanh niên) Trong hậu trường chương trình The debut, Nhật Lê - bạn gái cầu thủ Quang Hải bật khóc vì cô không thể hoàn thành tốt tiết mục như đã tập luyện. (Zing)

