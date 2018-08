Chuyện showbiz: Diễn viên Nguyệt Ánh hạ sinh con trai đầu lòng

Trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh vừa chia sẻ dòng trạng thái nói về việc hạ sinh quý tử đầu lòng. Cụ thể, nữ diễn viên viết, "Từ khi có chàng, cứ nằm mơ thấy hoàng tử hôn. Sáng thức dậy thế là ôm hôn chàng riết. Vậy mà vẫn ghiền. Chúc cả nhà ngày mới được yêu nhiều nhiều, vui nhiều nhiều". (FBNV) Trong chuyến đi công tác và nghỉ dưỡng lần này, nam ca sĩ Quang Dũng bất ngờ và hạnh phúc khi được mọi người chúc mừng sinh nhật sớm. (VOV.VN) Trong chương trình "Khi đàn ông mang bầu", Hari Won cho biết cô lúc nào cũng mặc cảm khi chưa đẻ con được vì Trấn Thành còn là con trai duy nhất của bố mẹ. (VOV.VN) Trên trang cá nhân của mình, H'Hen Niê hào hứng khoe những hình ảnh của cô trong chuyến du lịch Phú Quốc. Không chỉ có hình thể đẹp, nàng hoa hậu còn gây ấn tượng bởi làn da nâu khỏe khoắn. (Ngày nay) Khánh Thi - Phan Hiển vừa cho 2 con thực hiện bộ ảnh khiến dân mạng phát sốt vì những khoảnh khắc đáng yêu của các bé. (Gia đình) Vân Navy tiết lộ sắp sửa làm đám hỏi với bạn trai doanh nhân sau một năm hẹn hò. Cả hai quen nhau một năm trước - thời điểm cô nàng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống - và đã cùng nhau vượt qua. (iOne) Ở tuổi 42, Hoa hậu Thu Thủy vẫn gây được ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, tuy nhiên cô thừa nhận đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. (Lao động) Tờ The Sun mới đây đưa tin cựu thành viên One Direction - Harry Styles và người mẫu Camille Rowe đã đường ai nấy đi sau một năm hẹn hò. (Zing) Trong tập 4 "Tuyệt đỉnh song ca", Đàm Vĩnh Hưng đã trêu Quang Lê rằng chỉ biết ngồi không "hưởng" để cho một mình Minh Tuyết thuyết phục thí sinh chứ không biết làm gì. (Afamily) Hòa Minzy sẽ trở thành giám khảo “Super Oliver” - cuộc thi tìm kiếm thần tượng trực tuyến thế hệ mới. (Zing)

