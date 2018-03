Chuyện showbiz: H'Hen Niê làm MC, Văn Mai Hương dạo chơi cùng Bình An

Gần đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê lần đầu “thử sức” với vai trò MC cho chương trình “Thay lời muốn nói” tháng 3 (chủ đề "Ngọc" nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3). Văn Mai Hương và Bình An vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng nhau dưới cái lạnh tê tái của mùa đông Hàn Quốc. Trương Thị May xuất hiện đầy cá tính và rạng rỡ, chuẩn bị đáp chuyến bay lên Đà Lạt để thực hiện dự án phim điện ảnh "Giấc mơ thứ 7". Trong chuyến đi chơi tại các công viên ở Mỹ, vợ chồng Jennifer Phạm hạnh phúc bên 2 con Bảo Nam và Na. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến ngay lập tức trở thành tâm điểm tại buổi casting người mẫu cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Xuân Hè 2018. Tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang thu hút nhiều sự chú ý khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại ở Thái Lan. Người đẹp Tú Anh đã trở thành tâm điểm của một sự kiện tại Hà Nội vì thần thái quá đỗi xinh đẹp. Hoa hậu Phạm Hương xuất hiện lộng lẫy tại một sự kiện, cô chọn phong cách sang trọng thường thấy trong bộ đầm dạ hội của NTK Đỗ Long. Một nguồn tin tiết lộ, nguyên nhân Selena Gomez tạm chia tay Justin Bieber là do sự phản đối quyết liệt của mẹ Selena - bà Mandy Teefey. Cậu cả nhà Beckham năm nay 19 tuổi, không ngần ngại hôn bạn gái tóc vàng xinh đẹp 21 tuổi trên đường phố đông người./.

