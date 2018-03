Chuyện showbiz: Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà Bằng nhẫn kim cương “khủng“?

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên trang cá nhân Instagram: Giọng ca "Cả một trời thương nhớ" kèm theo dòng chú thích: "Soon" - "Nhanh thôi". Đông đảo khán giả đặt nghi vấn rằng Kim Lý đã cầu hôn cô và cả hai đang chuẩn bị cho một đám cưới hạnh phúc. (Instagram) Phía Nam Em lên tiếng về tin tự tử sau ồn ào tình cảm với Trường Giang: Đại diện truyền thông của Top 8 Hoa hậu Trái đất khẳng định, Nam Em không quẫn trí đến mức tự tử như thông tin đang được lan truyền trên mạng vào chiều 22/3. (Zing). Trước ngày diễn ra đám cưới tại quê nhà, Khắc Việt quyết định chia sẻ bộ ảnh cưới với khán giả: Theo chia sẻ của Khắc Việt, anh thực hiện bộ ảnh cưới tông đen trắng với mong muốn người xem sẽ không bị chi phối bởi màu sắc mà tập trung vào cảm xúc chân thực của cô dâu chú rể trong từng bức hình. Diễm My 9x công khai ảnh bạn trai, nhắn nhủ đầy ngọt ngào: Ngay sau khi Diễm My chia sẻ hình ảnh cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn trai, cư dân mạng nhanh chóng "truy tìm" danh tính chàng trai này. Theo đó, người được cho là bạn trai của Diễm My từng theo học Đại học Công nghệ Swinburne và hiện đang là một doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Australia. (VTC News) Aibedullina Talliya - Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2017 đã có mặt tại Việt Nam để tham dự vòng chung kết cuộc thi“Người mẫu thời trang Việt Nam 2018”sẽ diễn ra tại khách sạn Imperial, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 25 đến hết ngày 31/3. Diva Thanh Lam quấn quýt bên cháu ngoại ở Australia: Trên trang cá nhân, diva nhạc Việt hào hứng khoe những khoảnh khắc quấn quýt bên cháu ngoại SiSi tại Australia với dòng chú thích 'Bà lặn lội sang ôm ấp em một cuối tuần'. Cô nhóc SiSi năm nay đã 4 tuổi, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của vợ chồng Hồng Vân, con gái lớn của Thanh Lam. Trấn Thành "xài ké" nick Instagram của vợ để đăng tấm hình hai người đi ăn nhà hàng đầy tình tứ. (Ngôi sao) Khánh Thi chăm chỉ tập tành ngay cả trong ngày sinh nhật của mình. Phan Hiển dỗ vợ: "Sinh nhật nàng mà trong phòng tập cả ngày khổ thân. Tối nay muốn gì anh chiều nè". (Ngôi sao) Phạm Hương ăn mặc giản dị, đi dép lê, không ngại ngồi trên cây ván gỗ bắc qua mương nước. Cô đang có chuyến đi từ thiện, giúp đỡ các gia đình khó khăn. Hoa hậu viết: "An nhiên như vậy thôi nhé". (Ngôi sao) Ngô Thanh Vân vừa khiến các fan hâm mộ của cô không khỏi lo lắng trước thông tin cô bị chấn thương khi đang quay phim Hai Phượng. Mặc dù trước đó có sự chuẩn bị kĩ nhưng tình huống bất ngờ xảy ra, nằm ngoài tính toán của ê kíp quay phim.

